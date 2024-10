Wiceburmistrzowie Ochoty bezprawnie pobierali wynagrodzenie? Zawiadomienie do prokuratury Przemysław Paczkowski 23.10.2024 19:51 Prokuratura przygląda się sprawie pobrania pensji przez zastępców burmistrza Ochoty. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyli radni Ochoty Dorota Stegienka i Cezary Król. Dotyczy Justyny Glusman i Sławomira Cyglera.

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie zastępców burmistrza Ochoty: Justyny Glusman i Sławomira Cyglera. Złożyli je radni Ochoty Dorota Stegienka i Cezary Król. Ich zdaniem, wiceburmistrzowie pobierali wynagrodzenia bez świadczenia pracy oraz podrabiali dokumenty w postaci listy obecności w pracy w czerwcu 2024 r.

- To są jakieś absurdalne zupełnie zarzuty. Praca w tych pierwszych tygodniach oczywiście wyglądała inaczej ze względu na fakt chociażby, że pełnomocnictwo od prezydenta otrzymaliśmy dopiero 1 lipca - skomentowała Justyna Glusman.



Do treści zawiadomienia odniósł się również Sławomir Cygler

- Zarzuty są całkowicie bezpodstawne. W czerwcu świadczyliśmy pracę w urzędzie. Braliśmy urlopy bezpłatne u poprzednich pracodawców, żeby to robić - przekazał drugi z wiceburmistrzów wymienionych w zawiadomieniu - powiedział.

„Zawiadomienie było konieczne”

Nasza decyzja o złożeniu zawiadomienie była absolutnie konieczna - tłumaczy natomiast była burmistrz, a obecnie radna Ochoty Dorota Stegienka. - To, że zastępcy nie pracowali w czerwcu nie było w dzielnicy żadną tajemnicą, ale to, że podpisali listę obecności i pobrali za czerwiec wynagrodzenie już było dużym zaskoczeniem. Wszystkimi wątpliwościami i dowodami podzieliliśmy się z prokuratorem w zawiadomieniu, choć już po jego złożeniu wychodzą na jaw kolejne. Na dniach składam zeznania, dlatego o szczegółach wolałabym teraz nie mówić. Mam nadzieję, z resztą nie tylko ja, na rzetelne i dogłębne śledztwo w tej sprawie. W innym przypadku śledzący sprawę stracą wiarę w uczciwość tego miasta. A to byłaby ogromna strata dla ciężko pracujących urzędników - mówi Stegienka.

- Złożenie zawiadomienie to był mój obywatelski obowiązek - dodaje radny Cezary Król. - Weszliśmy w posiadanie wiedzy, która po części się potwierdziła, a nie została wyjaśniona na nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy. Ze względu na niejasności postanowiłem zawiadomić prokuraturę. W kwestii dowodów na tym etapie nie chciałbym się wypowiadać, ale to co było w naszym posiadaniu zostało udostępnione prokuraturze i mam nadzieję, że dowody będą poświadczały, że doszło do złamania prawa - mówi radny Ochoty.

Jak wskazuje prokuratura, nie zostało jeszcze wszczęte postępowanie przygotowawcze. Prokuratura Rejonowa na Ochocie zwrócił się do Urzędu Dzielnicy Ochota o przekazanie dodatkowej dokumentacji.

