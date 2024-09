Przekroczono uprawnienia? Wiceburmistrzowie Ochoty składają zawiadomienie do prokuratury Przemysław Paczkowski 19.09.2024 19:23 Wiceburmistrzowie Ochoty składają zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa ws. budowy boiska przy technikum kolejowym. Dotyczy ono przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i działanie na szkodę majątku publicznego przez burmistrzów poprzedniej kadencji: Dorotę Stegienkę i jej zastępcę Grzegorza Wysockiego.

Zawiadomienie do prokuratury ws. budowy boiska przy technikum kolejowym (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i działanie na szkodę majątku publicznego przez burmistrzów poprzedniej kadencji: Dorotę Stegienkę i jej zastępcę Grzegorza Wysockiego — tego dotyczy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, które składają do prokuratury wiceburmistrzowie Ochoty. Chodzi o budowę boiska przy technikum kolejowym.

Jak przekazała nam obecna wiceburmistrz Justyna Glusman, podejrzenia wzbudziło to, że oprócz budowy boiska i szatni dla technikum przy Szczęśliwickiej zaplanowano tzw. budynek klubowy, który miał zostać przekazany za darmo na 3 lata prywatnemu klubowi z którym powiązany jest Wysocki.

– Burmistrz poprosił o pilne zawarcie umowy na bezpłatne korzystanie z tej przestrzeni, z całej tej infrastruktury, czyli boiska, jak i budynku klubowego i tych szatni przez Klub Piłkarski Ochota – powiedziała.

Niepotrzebny budynek z publicznych pieniędzy?

Glusman podkreśliła, że na niepotrzebny budynek wydano z publicznych pieniędzy 1,4 miliona złotych.

– Nosi to znamiona takiej próby uwłaszczenia się na publicznym majątku. Powstała infrastruktura, która wydaje się służyć bardziej interesowi prywatnemu niż publicznemu, a z drugiej strony, że nie został podany do publicznej wiadomości fakt, że ta infrastruktura jest dostępna – tłumaczyła.

Była burmistrz o inwestycji

Poprosiliśmy o komentarz byłego zastępcę burmistrza Ochoty Grzegorza Wysockiego. Przekazał nam, że nie zna konkretnych zarzutów z zawiadomienia i w przypadku wszczęcia śledztwa odniesie się do nich w prokuraturze.

Swoje stanowisko przedstawiła na platformie Facebook była burmistrz Ochoty Dorota Patrycja Stegienka.

„Stek bzdur i pomówień, na które nie zamierzam już obojętnie patrzć. [...] Ochocianie od początku torpedowali tę inwestycję. Sprawę badała Prokuratura, Nadzór budowlany, Wojewoda, miasto I SKO gdzie Ochocianie skryli się za Zielonym Mazowszem. Poziom manipulacji osiągnął już szczyt albo dno tak jednak brzmi lepiej. Budynek jest nieukończony, a po jego odebraniu powinien być jak inne elementy tej inwestycji przekazany na stan szkoły. Dając tym samym obiektowi i szkole znacznie więcej możliwości. I to Dyrekcja będzie decydowała, co dalej chce i zamierza z nim zrobić. Co do stawek to obowiązuje Zarządzenie Prezydenta. To chyba pierwszy raz w historii dzielnicy, że kluby, szkółki i osoby działające na Ochocie w obszarze piłki nożnej postanowiły zbudować coś wspólnego, więcej szczegółów nie znam. Ale jedno jest pewne, podcięto im skrzydła” — czytamy we wpisie.

Boisko przy technikum kolejowym na Ochocie zostało oddane do użytku pod koniec kwietnia tego roku.

