Co z Wolumenem? Dziś spotkanie w sprawie zamykanej części bazaru Adrian Pieczka 10.02.2025 04:33 Dziś w Urzędzie Dzielnicy Bielany spotkanie na temat bazaru Wolumen. W planach jest rozbudowa targowiska. Pod koniec stycznia WSS Społem, w związku z planowaną inwestycją, zarządził eksmisje sprzedawców ze swojej części bazaru. Jak mówi wiceburmistrz Włodzimierz Piątkowski, dzielnica opracowuje wariant dla kupców, by mogli kontynuować handel na terenie Wolumenu.

Bazar na Wolumenie (autor: UM Warszawa)

Władze Bielan spotkają się dziś z kupcami zamykanej części bazaru Wolumen w Warszawie. Dzielnica zapewnia, że bazar nie zniknie i informuje o podpisanych do 2033 roku umowach ze stowarzyszeniami kupieckimi. Jednak na fragmencie targowiska, należącym do Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Żoliborz Społem, planowana jest budowa akademika, przez co handel zostanie tam utrzymany tylko do końca kwietnia.

- Takim pomysłem jest wykorzystanie działki 5/2, czyli obok Wolumenu, która obecnie jest wykorzystywana na parkingi w dni targowe, jest tam możliwość handlu takiego bazarowego. Myślimy o bardziej trwałej formie zagospodarowania tego terenu - tłumaczy.



To wymaga jednak porozumienia z dzierżawcami terenu jak i kupcami zamykanej części. Stąd też spotkanie w urzędzie. Rozpocznie się w południe.

- Będziemy rozmawiać o ewentualnych warunkach współpracy. Uważam, że ten kompromis jest możliwy do osiągnięcia. Oczywiście jako Urząd Dzielnicy Bielany będziemy sprzyjać pod względem szybkości formalności, które by miały temu towarzyszyć, jak również uzyskania właśnie odpowiednich decyzji - mówi Piątkowski.



Rozbudowa części miejskiej o wskazaną działkę pozwoliłaby osiągnąć taki sam stan targowiska. Sytuacja jest jednak uzależniona od czasu, bo niektórzy kupcy otrzymali tylko miesięczne wypowiedzenia.

