Włamał się do samochodu na Woli, bo chciał się zdrzemnąć

43-latek postanowił włamać się do samochodu, żeby się zdrzemnąć. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem do pojazdu, działając w warunkach recydywy. Za to przestępstwo może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności. 43-latek był wielokrotnie zatrzymywany i poszukiwany. Do zdarzenia doszło na warszawskiej Woli.

Policja Mazowiecka (autor: Policja/X)

Policjanci z Woli zatrzymali 43-latka, który włamał się do samochodu marki Dacia. Tłumaczył, że chciał się w nim zdrzemnąć. Mężczyzna działał w warunkach recydywy. Grozi za to do 10 lat więzienia.

– Ze wstępnych informacji wynikało, że właściciel pojazdu, idąc do auta, zwrócił uwagę na siedzącego w środku pojazdu mężczyznę. Kiedy ten to zauważył, natychmiast opuścił pojazd i próbował uciec – przekazała Marta Sulowska z wolskiej policji. Uciekiniera zatrzymali przechodnie i wezwali policję.

Policjantka zaznaczyła, że wnętrze auta było splądrowane, pootwierane były schowki i powyjmowane przedmioty znajdujące się wewnątrz auta. 43-latek został zatrzymany. Tłumaczył policjantom, że chciał się tylko zdrzemnąć.

Zatrzymany 43-latek usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem do pojazdu, działając w warunkach recydywy. Za to przestępstwo może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna był wielokrotnie zatrzymywany i poszukiwany. Kilka razy przebywał w zakładzie karnym.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

