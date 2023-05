Koniec z wsiadaniem do tramwajów z ulicy. Rusza remont torowiska na Obozowej Adrian Pieczka 26.05.2023 06:25 Koniec z wsiadaniem do tramwajów z ulicy – na Obozowej pojawią się platformy przystankowe. W poniedziałek rusza remont torowiska tramwajowego na Woli. Już jutro zaś wyłączony zostanie ruch tramwajowy na odcinku od al. Prymasa Tysiąclecia do pętli Koło.

Remont torowiska na Obozowej (autor: Tramwaje Warszawskie)

Platformy przystankowe pojawią się na ulicy Obozowej, dzięki czemu podróżni nie będą już wysiadać z tramwaju prosto na ulicę.

Prace rozpoczną się w poniedziałek 26 maja i będą podzielone na etapy.

W trakcie prac na Obozowej zamknięta będzie północna jezdnia drogi w kierunku Bemowa. Przejazd samochodem będzie możliwy w jednym kierunku – w stronę al. Prymasa Tysiąclecia. Aby ograniczyć utrudnienia w ruchu kołowym, roboty zostaną podzielone na etapy – w każdym z nich zamknięty będzie inny fragment ul. Obozowej. Za każdym razem na remontowanym odcinku obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania.

Pierwszy etap potrwa mniej więcej sześć tygodni.

– To wymiana szyn i całej infrastruktury tramwajowej, która jest już zużyta. Drugi etap, planowany na jesień, to założenie zielonego torowiska. Jesień jest najdogodniejszym terminem na kładzenie rozchodnika, aczkolwiek też mogą być wyjątki – mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

Z kolei w przyszłym roku Tramwaje Warszawskie ruszą z budową sześciu nowych platform przystankowych.

– Poprawią komfort wsiadania do tramwajów. Dziś wsiadamy do nich z ulicy, co nie jest wygodnym rozwiązaniem dla pasażerów. Planujemy budowę platform tam, gdzie ich nie ma – dodaje Dutkiewicz.

W sobotę wyłączony zostanie ruch tramwajowy na odcinku od al. Prymasa Tysiąclecia do pętli Koło. Na tę kilometrową trasę zostanie udostępniony autobus zastępczy.

Koszt prac to około 12 milionów złotych. Szczegóły zmian w ruchu dostępne są na stronie wtp.waw.pl.

