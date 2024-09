Czym najszybciej jeździ się po Warszawie? Znamy wyniki Wielkiego Testu Mobilności Miłosz Kuter 11.09.2024 18:53 Po Warszawie najszybciej jeździ się skuterem i samochodem elektrycznym, który może jeździć buspasem - wynika z drugiego Wielkiego Testu Mobilności, który odbył się dziś w stolicy. Sześć ekip startujących z różnych miejsc Warszawy jechało motocyklem, rowerem, rowerem elektrycznym, samochodem spalinowym i elektrycznym oraz komunikacją miejską.

- Wyścig rozpoczął się o godzinie 8 podczas porannego szczytu w stolicy - mówił Piotr Wójcik z firmy ARVAL organizującej test. - Takim zwycięzcą jest samochód elektryczny, natomiast na drugim miejscu, ale biorąc pod uwagę ilość tras, to chyba na pierwszym to będą skutery. Nimi się chyba jednak jest najłatwiej przecisnąć w Warszawie rano o ósmej - dodał.



Drużyny startowały z sześciu różnych dzielnic Warszawy - punktem spotkania było Rondo Daszyńskiego.

Na skuterze w 15 minut z Bemowa na metę dojechał nasz redakcyjny kolega Jakub Romański.\

- W porannych korkach około godziny 7.30 byliśmy najszybsi. Motocykl był najszybszym środkiem transportu, głównie przez to, że w Warszawie można legalnie wykorzystywać buspasy, w miarę bezpiecznie ominąć korek, tak aby być pierwszym na światłach, przez co oszczędza się dużo czasu. Nawigacja pokazywała, że będziemy jechać tę trasę 25 minut, zrobiliśmy ją poniżej 15 - mówił.



To druga edycja Wielkiego Testu Mobilności. Inicjatywie patronował prezydent miasta Rafał Trzaskowski.

