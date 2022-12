Wenecka karuzela, świąteczne miasteczko i Vivaldi na deser. Królewski Festiwal Światła w Wilanowie Adam Abramiuk 10.12.2022 09:04 Lasery, labirynty i bajeczna karuzela – to wszystko wieczorem w Wilanowie na Królewskim Festiwalu Światła. Piękne zimowe instalacje świetlne pojawią się w dzielnicy już po raz 10. Wydarzenie potrwa cały weekend, na Plaży Wilanów przed urzędem dzielnicy. Początek o godz. 16:00.

Królewski Festiwal Światła w Wilanowie (autor: Arkadiusz Obszynski Fotografia/Dzielnica Wilanów)

Głównym punktem Królewskiego Festiwalu Światła w Wilanowie będą mappingi na budynku dzielnicowego ratusza. – Cyklicznie co pół godziny będziemy odtwarzać niezwykły spektakl „Światło i dźwięk”. Nasz ratusz ożyje wielobarwną feerią kolorów. W tym roku będzie to połączone z muzyką na żywo, zagramy „Cztery pory roku” Vivaldiego – zapowiada wiceburmistrz Artur Buczyński.

Jednak same pokazy światła i muzyki to nie wszystko, przed urzędem powstanie bowiem świąteczne miasteczko. – Jasełka, namioty gamingowe, będzie można dobrze zjeść, będą foodtrucki, będzie jarmark świąteczny. Będzie też bajeczna górka do zjeżdżania, wenecka karuzela czy labirynt świetlny dla dzieci – zachęca wiceburmistrz.

Po festiwalu warto wybrać się do Królewskiego Ogrodu Światła. Ten tradycyjnie przez całą zimę znajduje się na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego.

Czytaj też: Kamienica przy Kredytowej wpisana do rejestru zabytków