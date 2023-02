Warszawscy kierowcy przeciwko planom płatnego parkowania w weekend Jerzy Chodorek 03.02.2023 10:33 Środowisko warszawskich kierowców krytykuje plany zmian w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Jak informowaliśmy w Radiu dla Ciebie, Zarząd Dróg Miejskich planuje wprowadzić płatne parkowanie także w weekendy na terenie Śródmieście. Mapa z wyznaczonym terenem trafiła już na biurko prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie (autor: ZDM Warszawa)

- To zły moment na wprowadzanie takich zmian - mówił w Radiu dla Ciebie Paweł Skwierawski z inicjatywy StopKorkom. - Ci ludzie, którzy tam przyjadą będą musieli zaparkować i będą musieli za to płacić, to jeszcze pamiętajmy o właścicielach różnych małych firm, restauracji, barów, którzy w tej okolicy zarabiają, a tak się teraz stanie, że ludzie skalkulują, że nie dość, że jeżeli mieliby tam przyjechać, miło spędzić czas i wydać pieniądze i jeszcze dopłacać za parkowanie, to po prostu nie pojadą tam - wyjaśniał.

Opłaty mają obowiązywać na terenie Śródmieścia. Strefa obejmie okolice Wisłostrady, Trasy Łazienkowskiej i ulicy Towarowej.

- Stracą na tym mieszkańcy - dodał Skwierawski. - Okolica turystyczna to jest po prostu jakiś żart miesiąca. Nie wiem co tam zwiedzać. Wieżowce w weekend? No, fantastyczna atrakcja - mówił.

Decyzja o tym, czy płatne parkowanie w weekendy będzie wprowadzone będzie należała do rady miasta.

