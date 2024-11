Sylwia Gregorczyk-Abram Warszawianką Roku. „Ten tytuł dodaje wiatru w skrzydła”

Sylwia Gregorczyk-Abram – adwokatka, obrończyni praw człowieka – została Warszawianką Roku 2024 w plebiscycie organizowanym przez m.st. Warszawa. – Wiem, że ostatnie 8 lat poświęciłam wyłącznie na obronę praw człowieka i fanie byłoby, gdyby mieszkańcy Warszawy to docenili. To byłby gest tego, że to, co robię, jest ważne – mówiła dzisiejsza laureatka kilka tygodni temu w Polskim Radiu RDC.