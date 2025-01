Mieszkańcy zaoszczędzą nawet 15 minut. Otwarto nowe dojście do Warszawy Wileńskiej Przemysław Paczkowski 31.01.2025 16:23 Nowe dojście do Dworca Warszawa Wileńska zostało dziś oficjalnie otwarte. Mieszkańcy zaoszczędzą dzięki niemu nawet 15 minut. Wcześniej funkcjonowało tam przejście techniczne, z którego pasażerowie korzystali nieleganie. — Chodzę tędy codziennie, bez przejścia trzeba było nadrabiać drogi — usłyszał reporter Polskiego Radia RDC od jednej z mieszkanek.

Przejście przy Dworcu Warszawa Wileńska oficjalnie otwarte (autor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

Mieszkańcy Pragi Północ zaoszczędzą nawet 15 minut, dzięki nowemu przejściu przez tory przy dworcu Warszawa Wileńska. Dziś odbyło się oficjalne otwarcie.

Kolejarze w zeszłym roku zamknęli przejście techniczne ze względu na bezpieczeństwo. Pasażerowie korzystali z niego nielegalnie, co często kończyło się mandatem.

O nowe legalne i bezpieczne przejście przez tory apelowali mieszkańcy i aktywiści Pragi Północ. Prezes PKP PLK Piotr Wyborski powiedział w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że odpowiedziano na prośby mieszkańców.

— Wykonaliśmy prawie 300 metrów chodników, wykonaliśmy przejście w poziomie szyn, wykonaliśmy też dojścia do peronów po to, żeby to miejsce pozwalało nie tylko mieszkańcom Pragi sprawnie przechodzić między ulicą Radzymińską i ulicą Białostocką, ale również pozwalało na bezpośrednie dojście na perony Warszawy Wileńskiej — podkreślił Wyborski.

Mieszkańcy Pragi Północ nie kryją zadowolenia.

— Chodzę tędy codziennie, bez przejścia trzeba było nadrabiać drogi — usłyszał reporter Polskiego Radia RDC.

Koszt przebudowy przejścia to 1,5 mln złotych.

Czytaj też: Nowe fakty ws. pościgu i strzałów na Tarchominie