Kolejny etap budowy tramwaju do Wilanowa. Od jutra utrudnienia dla mieszkańców Sielc Przemysław Paczkowski 14.01.2024 16:26 W poniedziałek rozpoczną się prace na skrzyżowaniu czterech ważnych ulic: Chełmskiej, Dolnej, Sobieskiego i Belwederskiej. Ma to związek z budową tramwaju do Wilanowa. W pierwszym etapie zamknięta zostanie ulica Chełmska od strony Sobieskiego. Kierowcy będą kierowani na objazdy w kierunku Gagarina. Zmienią się również trasy autobusów.

Tramwaj do Wilanowa i kolejne utrudnienia (autor: Tramwaje Warszawskie)

Na poniedziałek 15 stycznia planowane jest rozpoczęcie robót na skrzyżowaniu ulic Belwederskiej, Jana III Sobieskiego, Dolnej i Chełmskiej.

„Wykonawca tramwaju do Wilanowa – firma Budimex – wybuduje torowisko, które przetnie skrzyżowanie. Rozpoczęcie prac w tym miejscu zapowiadane jest na początek ferii zimowych, jednak na zmianę terminu mogą wpłynąć niekorzystne warunki pogodowe” — poinformował stołeczny ratusz.

W poniedziałek @BudimexSA - wykonawca tramwaju do Wilanowa - rozpoczyna przebudowę skrzyżowania Belwederskiej, Sobieskiego, Dolnej i Chełmskiej. Na początku zamknięty będzie wylot Chełmskiej na Belwederską. Zmienią się trasy autobusów: 107, 119, 141, N31 i N81. Szczegóły,… pic.twitter.com/QK5XtI82hZ — Tramwaje Warszawskie (@TramwajeW) January 14, 2024

W pierwszym etapie, trwającym od 15 stycznia do końca maja, wykonawca zamknie wylot ulicy Chełmskiej w Belwederską. Ulicą Chełmską samochody dojadą najdalej do Górskiej. Przejście dla pieszych przez ulicę Chełmską będzie zamknięte – piesi przejdą po drugiej stronie skrzyżowania.

Rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz podkreśla, że należy spodziewać się utrudnień.

— Będzie to wymagało obniżenia przepustowości tego skrzyżowania. Będzie to wyglądało podobnie jak na skrzyżowaniu z Gagarina. Najważniejszym ciągiem, który zostanie utrzymany dwukierunkowy, to będzie ciąg ulic Sobieskiego i Belwederskiej — mówi Dutkiewicz.

„Nie zmienią się trasy autobusów kursujących ulicami Jana III Sobieskiego i Belwederską, natomiast na trasy objazdowe skierowane zostaną autobusy jadące ciągiem ulic Chełmska – Dolna” — poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Autobusy linii 119 w kierunku Wiśniowej Góry z ulicy Spacerowej pojadą prosto w Gagarina, a następnie Sielecką do Chełmskiej i swojej stałej trasy. W przeciwnym kierunku, do krańca Rakowiecka-Sanktuarium, z ulicy Chełmskiej skręcą w Sielecką i dalej Gagarina, Belwederską i Bagatelą, przez plac Unii Lubelskiej oraz Boya-Żeleńskiego, Waryńskiego i Puławską dojadą do Rakowieckiej, czyli do końcowego odcinka swojej normalnej trasy (czyli al. Niepodległości, Stefana Batorego, św. Andrzeja Boboli, Rakowiecka).

Autobusy linii 141 nie będą jeździły ulicą Chełmską (w obydwu kierunkach); ominą ją Belwederską i Gagarina. Swoją trasę zmienią (w obydwu kierunkach) autobusy linii 107 – z ulicy Czerniakowskiej skręcą w Gagarina i następnie Sielecką dojadą do Chełmskiej, do swojej standardowej trasy.

Będą zmiany także w komunikacji nocnej. Autobusy linii N31 i N81 zostaną skierowane w obydwu kierunkach bezpośrednio ulicą Belwederską. Uruchomiona zostanie dodatkowa linia nocna Z31, której autobusy będą kursowały pomiędzy Dworcem Centralnym a Małymi Siekierkami przez Sielce.

„Przystanek autobusowy na ulicy Belwederskiej w kierunku centrum zostanie przesunięty kilkadziesiąt metrów dalej za skrzyżowanie z Chełmską. Będą tu stawały autobusy linii 116, 141, 166, 503 i E-2 oraz nocnych N31 i N81” - przekazał ZTM.

Drugi etap prac

W drugim etapie - od 1 czerwca - nastąpi zamknięcie wlotu ulicy Dolnej i jednocześnie udrożnienie wlotu ulicy Chełmskiej. Prace na tym skrzyżowaniu będą trwały również w momencie, kiedy po skrzyżowaniu będzie jeździł tramwaj z pasażerami.

Przez cały czas wdrażania czasowej organizacji ruchu będzie zachowana przejezdność skrzyżowania w relacji północ-południe zarówno dla komunikacji miejskiej, jak i dla ruchu indywidualnego. Zamknięcie wylotu Dolnej nastąpi dopiero wtedy, gdy zostanie oddana druga, wschodnia jezdnia ulicy Spacerowej i Gagarina.

Na przełomie I i II kwartału wykonawca ma wdrożyć kolejny etap czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Witosa.

— Będzie zachowana przejezdność we wszystkich kierunkach. Myślę, że na początku czerwca lub w lipcu, kierowcy jadący ulicą Witosa w relacji wschód - zachód będą już przejeżdżali przez gotowe torowisko —powiedział członek zarządu Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz.

— Już na wiosnę chcemy puścić tramwaj na Gagarina. Jednak to zależy od warunków pogodowych — dodał.

Harmonogram jest zmieniony ze względu na znacznie większy zakres prac związanych z siecią ciepłowniczą. Tramwaj na ulicy Gagarina, do terminalu przy ul. Czerniakowskiej, pojedzie już wiosną 2024 roku, a do Wilanowa dotrze wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w 2024 roku. Trasa tramwajowa na Stegny wzdłuż ul. Św. Bonifacego gotowa będzie na przełomie 2024 i 2025 roku.

Czytaj też: Trzy weekendy utrudnień. Zmiany w kursowaniu pociągów SKM i KM [SPRAWDŹ]