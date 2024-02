Remont od piwnic po strych. Kamienica na Solcu zmieniła się nie do poznania Mikołaj Cichocki 08.02.2024 06:24 Są windy, nowe elewacja oraz przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami — kamienica przy ul. Solec 46 przeszła remont generalny. Wcześniej stan budynku nie pozwalał wykorzystywać go do celów mieszkaniowych z powodu braku centralnego ogrzewania oraz grzyba i pleśni na ścianach.

11 Kamienica przy ul. Solec 46 przed remontem. (autor: Marzena Wyszyńska)

Kamienica przy ul. Solec 46 jest już po przebudowie. Przed remontem stan budynku nie pozwalał wykorzystywać go do celów mieszkaniowych z powodu grzyba i braku centralnego ogrzewania.

Burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens przekazał, że po gruntownym remoncie powstała nowa elewacja, odnowiono 44 lokale, w tym cztery z nich są w pełni przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

— Budynek został wyremontowany od piwnic po strych. To był remont generalny. To była stara kamienica czynszowa, w której ubikacje znajdowały się na korytarzu. W tej chwili jest pełne dopasowanie tego budynku do obecnych standardów. Część lokali jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami — powiedział Ferens.

Jak zaznaczył burmistrz Śródmieścia, te udogodnienia to m.in. windy, które powstały w miejscu czterech lokali, ale także odpowiednia szerokość drzwi.

— To jest przede wszystkim kwestia wind, które zostały zainstalowane. Wcześniej ich nie było. Inne szerokości w toaletach, w korytarzach. Inne są też szerokości drzwi wejściowych. Jest założenie, że są to lokale dla osób z problemami ruchowymi — dodał Ferens.

Urząd podpisał już pierwszą umowę najmu. Władze Śródmieścia spodziewają się, że proces zasiedlania mieszkań będzie przebiegał sprawnie.

Źródło: RDC Autor: Mikołaj Cichocki/DJ