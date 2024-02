Kamienice na Pradze do remontu. Na liście ratusza brakuje kilku adresów Miłosz Kuter 07.02.2024 13:09 Osiemnaście kamienic na Pradze Północ zostanie wyremontowanych – taką zapowiedź złożył stołeczny ratusz. W planach jest rewitalizacja m.in. budynków przy ul. Wrzesińskiej, Okrzei, Szwedzkiej czy Stalowej. – To jest priorytet. Te pustostany powinny być przywracane do pełnych standardów – mówi Krzysztof Michalski z Porozumienia dla Pragi.

Praskie kamienice zostaną wyremontowane (autor: Aldona Machnowska-Góra/X)

Warszawski ratusza zapowiedział remont osiemnastu praskich kamienic m.in. przy ul. Wrzesińskiej, Okrzei, Szwedzkiej czy Stalowej.

W ramach miejskiego programu rewitalizacji powstanie tam blisko 350 nowych mieszkań komunalnych. To, jak ocenia Krzysztof Michalski ze stowarzyszenia „Porozumienie dla Pragi”, zdecydowanie poprawi sytuację lokatorską w stolicy.

– Remonty tych budynków na pewno dopełnią efektu rewitalizacji. To jest priorytet. Te pustostany powinny być przywracane do pełnych standardów. To pozwoli w stosunkowo krótkim czasie przywrócić do użytkowania kilkaset mieszkań, a tym samym wypełnić lukę w potrzebach rynku – mówi Michalski.

Jednak nadal niektóre ulice są pomijane w planach ratusza.

– Tą łyżką dziegciu niech będzie fakt, że na liście adresów podanych przez warszawski ratusz nie ma ani jednej kamienicy przy ulicy Brzeskiej czy Wileńskiej, gdzie tych pustostanów jest relatywnie dużo, a ich stan bardzo negatywnie rzutuje na wizerunek ważnych dla historii i tożsamości Pragi ulic – podkreśla Michalski.

Miasto na rewitalizację kamienic przeznaczy ponad 82 mln zł. Wszystko to w ramach programu „Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z. użytkowania – prace przygotowawcze”.

Kolejne 18 kamienic w dzielnicy Praga-Północ zostanie zmodernizowane w ramach programu „Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z. użytkowania – prace przygotowawcze”. Przewidujemy, że po modernizacji kamienic zyskamy 346 mieszkań. pic.twitter.com/mi3WV56svy — Aldona Machnowska (@AldonaMachnow1) February 5, 2024

