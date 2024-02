Krakowskie Przedmieście przejdzie remont. Drogowcy ogłosili przetarg

Wystartował przetarg na remont nawierzchni Krakowskiego Przedmieścia. Prace obejmą odcinek od ul. Królewskiej do ul. Miodowej. Remont potrwa 8 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Drogowcy czekają na oferty do 22 lutego. — To jest korytarz, który z naszego punktu widzenia, jest piekielnie eksploatowany przez komunikację publiczną — mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.