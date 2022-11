Warszawa czeka na węgiel i na wnioski od mieszkańców Adam Abramiuk 22.11.2022 10:09 Place na węgiel są już gotowe, ale sprzedaży jeszcze nie ma. Warszawa czeka na dostawę surowca. Dystrybucja węgla będzie prowadzona w dwóch miejscach, na składach przy ul. Mortkowicza na Ursynowie i przy ul. Kampinoskiej na Bielanach.

Węgiel (autor: pixabay)

Węgiel będzie można sprzedawać mieszkańcom po maksymalnie 2 tys. zł za tonę. Jak mówi Jakub Turowicz z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania miasto jest już gotowe.

- Przygotowujemy się do kontaktu z mieszkańcami, który będzie i mailowy i telefoniczny. Najważniejsze na razie jest to, że jesteśmy cały czas w pogotowiu i oczekujemy na wskazanie miejsca, z którego ten węgiel ma być odebrany i przetransportowany do Warszawy. Więc potem dopiero będziemy mogli mówić o dystrybucji tego węgla w praktyce - wyjaśnia Turowicz.

Warszawiacy zainteresowani kupnem węgla od miasta mogą składać wnioski w urzędach dzielnic. Termin upływa 15 kwietnia przyszłego roku.

Dla przykładu - na Białołęce złożonych zostało 31 takich wniosków, na Bielanach... 2.

Towar będzie można odebrać po przedstawieniu zaakceptowanego wniosku.

Czytaj też: Tani węgiel na południu Mazowsza już dostępny. Dwa sorty do wyboru i transport

Tani węgiel na południu Mazowsza już dostępny. Dwa sorty do wyboru i transport

Więcej na RDC: https://www.rdc.pl/aktualnosci/mazowsze/tani-wegiel-na-poludniu-mazowsza-juz-dostepny-dwa-sorty-do-wyboru-i-transport_EkkIlibfH5b7SlEA599F