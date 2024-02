Prywatny akademik na Solcu nie na studencką kieszeń? „Ceny trzy razy wyższe niż w publicznym” Miłosz Kuter 26.02.2024 19:16 Przy ul. Solec 22 w Warszawie powstał prywatny akademik, który nie jest na studencką kieszeń. Za dwuosobowy pokój ze wspólną łazienką trzeba zapłacić 1500 zł od osoby. To nawet trzy razy więcej niż w publicznych akademikach. — Inwestor ma jako zadanie jedną rzecz, maksymalizować swoje zyski zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Deweloper to nie jest instytucja charytatywna — mówi doradca inwestycyjny i wykładowca wyższych uczelni Adrian Hołub.

Prywatny akademik przy ul. Solec 22 w Warszawie (autor: RDC)

Za dwuosobowy pokój ze wspólną łazienką trzeba zapłacić 1500 zł od studenta — tak prezentują się ceny w prywatnym akademiku, który powstał przy ulicy Solec 22 w Warszawie.

Student Uniwersytetu Warszawskiego Mikołaj Jędrzejewski podkreśla, że to trzy razy więcej, niż on płaci za swój uczelniany akademik.

— Jest to absolutnie niedopuszczalne. Akademiki służą temu, żeby zapewnić studentom miejsce zamieszkania oraz umożliwić tym studentom, którzy nie są w stanie pozwolić sobie na mieszkanie w Warszawie na pójście na studia. Jest to podstawowa i fundamentalna cecha akademików, która widocznie w tym nie jest realizowana — zaznacza Jędrzejewski.

Zezwala na to prawo?

Jak wskazuje doradca inwestycyjny i wykładowca wyższych uczelni Adrian Hołub, to budynek prywatnego inwestora.

— Inwestor ma jako zadanie jedną rzecz, maksymalizować swoje zyski zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Deweloper, inwestor to nie jest instytucja charytatywna, to nie jest człowiek, który myśli o tym, czy innym na dziesięciu metrach będzie się dobrze mieszkało, w hotelu robotniczym, czy w akademiku. Zezwala na to prawo — oznajmia Hołub.

W akademiku jest 214 łóżek. Oprócz tego studenci mogą skorzystać z pralni czy przechowalni rowerów.

