Udawał Czecha, ukrywał się w Warszawie. Policja zatrzymała poszukiwanego za wyłudzenia VAT

Udawał Czecha, ukrywał się w Warszawie. Policja zatrzymała poszukiwanego za wyłudzenia VAT (autor: Policja Warmińsko-Mazurska)

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Tomasz Markowski poinformował w piątek o zatrzymaniu 35-letniego mężczyzny, który od pięciu lat ukrywał się przed organami ścigania. W związku z tym był poszukiwany trzema listami gończymi przez Sąd Rejonowy w Elblągu oraz Prokuratury Rejonowe w Płocku i Elblągu i Prokuraturę Okręgową w Olsztynie. - Mężczyzna podejrzany jest o oszustwa vatowskie. Łączne straty, na jakie swoją działalnością ten człowiek naraził Skarb Państwa oszacowano na kilka milionów złotych - poinformował rzecznik KWP w Olsztynie.

Rzecznik policji podał, że 35-latek posługiwał się fałszywymi dokumentami, według których był obywatelem Czech - posługiwał się „czeskimi” personaliami i miał takie dokumenty.

Miał narkotyki i gotówkę w różnej walucie

- Poszukiwany 35-latek zamieszkał na luksusowym osiedlu w Warszawie. Tam też został zatrzymany - podał Markowski. Dodał, że w mieszkaniu poszukiwanego policjanci zabezpieczyli narkotyki i gotówkę w różnej walucie o łącznej kwocie ponad 18 tysięcy złotych.

- 35-latek został doprowadzony do najbliższego komisariatu, skąd trafi wprost do więziennej celi, ponieważ ma do odbycia zasądzoną już karę 90 dni pozbawienia wolności, a ponadto przez sąd wydane wobec niego zostały postanowienia o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny w związku z prowadzonymi sprawami - dodał Markowski.

Policjant podkreślił, że za zarzucane zatrzymanemu czyny grozi do 8 lat więzienia i przepadek mienia zdobytego na drodze przestępstw.

