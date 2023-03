Udając sąsiadkę, okradała swoje ofiary. Policjanci zatrzymali 48-latkę RDC 10.03.2023 10:44 Policjanci zatrzymali 48-latkę, która udając znajomą z sąsiedztwa, pożyczała pieniądze i okradała swoje ofiary - poinformował w piątek podinsp. Robert Szumiata ze śródmiejskiej komendy policji. Kobieta usłyszała zarzuty oszustwa i kradzieży, do których się przyznała. Grozi jej do 8 lat więzienia.

PAP

Policjant przekazał, że funkcjonariusze ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu zatrzymali kobietę, która podając się za sąsiadkę chodziła od drzwi do drzwi i pożyczała pieniądze. - 48-latka deklarowała ich szybki zwrot, a pożyczki argumentowała nagłą, trudną sytuacją finansową. Kobieta wykorzystując nieuwagę swoich ofiar okradała je z tego co wpadło jej w ręce - podał podinsp. Robert Szumiata.

Przynajmniej cztery takie przestępstwa

Dodał, że kobieta od maja do października ubiegłego roku miała dopuścić się co najmniej 4 takich przestępstw w różnych lokalizacjach Warszawy. - Wiadomo już, że 48-latka działała w warunkach recydywy, czyli w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne, umyślne przestępstwo - poinformował podinsp. Szumiata.

Kobieta usłyszała zarzuty oszustwa i kradzieży, do których się przyznała. Grozi jej do 8 lat więzienia.

