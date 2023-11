Rusza budowa parku linearnego nad tunelem POW. „To będzie oaza zieleni” Miłosz Kuter 27.11.2023 20:38 Podpisano na budowę parku linearnego nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie. Inwestycja ma zakończyć się w 2026 roku, w budżecie zarezerwowano na nią kwotę około 43 mln zł. W tej chwili mamy zieloną przestrzeń, bo jest trawnik, ale nie jest ona w żaden sposób zagospodarowana – mówi Magdalena Młochowska z ratusza.

Projekt parku linearnego nad tunelem POW (autor: UM Warszawa)

Ruszają prace nad budową Parku Linearnego na Ursynowie. To długo wyczekiwana inwestycja, która ma powstać nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy.

Jak mówi właściciel firmy wykonującej projekt Paweł Gasparski, pierwszą łopatę będzie można wbić w ziemię dopiero po nowym roku, ale zimowa aura może wszystko opóźnić.

– Plac budowy musi nam zostać formalnie przekazany. To może się stać, gdy mróz skuje tę ziemię i wtedy będzie to niemożliwe. Ale na pewno zaczniemy pewne prace wykonywać, jak rozbiórki istniejącej nawierzchni. Jednak wbić łopatę będziemy mogli może dopiero w przedwiośnie – mówi Gasparski.

Dzięki nowej inwestycji Ursynów ma się stać bardziej zielony.

– W tej chwili mamy zieloną przestrzeń, bo jest trawnik, ale nie jest ona w żaden sposób zagospodarowana, nie ma żadnej infrastruktury parkowej z drzewami i krzewami czy bylin i kwiatów. To będzie piękna oaza zieleni – podkreśla Magdalena Młochowska z ratusza.

Nowe drzewa będą służyć także dzikim mieszkańcom dzielnicy.

– To będą głównie nasze rodzime gatunki, ale nie rośliny sadownicze, tylko te, które staną się pożywką dla zwierząt dziko występujących. Niedaleko jest Las Kabacki, więc ptaki będą nas często odwiedzać – dodaje Olga Rosłoń-Skalińska ze stołecznego Zarządu Zieleni.

Pierwszy etap prac w parku na południowej obwodnicy Warszawy zakończy się w 2025 roku.

Cała inwestycja obejmuje teren wzdłuż ul. F. Płaskowickiej, na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej. Podzielono go na sześć odcinków, które będą realizowane etapami. Na każdym z odcinków zaprojektowano inne elementy charakterystyczne.

Park linearny – odcinki budowy

Na odcinku nr 1 (od ul. Pileckiego do ul. Stryjeńskich) pojawią się trzy niewielkie placyki. Na jednym z nich zamontowana zostanie wielofunkcyjna wiata z huśtawkami, stolikami czy ławkami. Na odcinku nr 2 (od ul. Stryjeńskich do ul. Braci Wagów) zaprojektowano rozległą polanę otoczoną roślinnością a na odcinku nr 3 (od ul. Braci Wagów do al. KEN) na placu wybudowana ma zostać fontanna posadzkowa, a w jej sąsiedztwie pojawi się duży ogród deszczowy z drewnianym pomostem. Na tym odcinku zaplanowano też strefę rekreacyjną z urządzeniami do zabawy.

Na odcinku nr 4 (od al. KEN do ul. Lanciego) wybudowany ma zostać ogród zmysłów; na odcinku nr 5 (od ul. Lanciego do ul. J. Rosoła) w pobliżu niewielkiego placyku z dwoma dużymi stołami piknikowymi posadzona zostanie roślinność inspirowana sadami a na odcinku nr 6 (od ul. J. Rosoła do ul. Nowoursynowskiej) zmieni się kształt istniejącego nasypu. Mieszkańcy będą mogli wejść na jego szczyt. Po wschodniej stronie pojawi się wiata podobna do tej na odcinku nr 1.

Ratusz przekazał, że pierwsze prace, obejmujące odcinki nr 2 i 3, mają ruszyć w I kwartale 2024 r. Z nowej zieleni na tym terenie mieszkańcy będą mogli skorzystać rok później. Dalsze etapy – odcinek nr 4, 5 i 6 – będą oddawane kolejno latem 2025 r., jesienią 2025 r. i w I kwartale 2026 r. Budowa odcinka nr 1 stanowi opcję dodatkową w ramach umowy.

Za realizację inwestycji odpowiada firma Palmett, która wykonała również projekt parku. Wartość prac budowlanych wynosi ponad 42 mln zł, z czego ponad 33 mln zł dotyczą zakresu podstawowego prac: realizacji odcinków 2-6 oraz prac pielęgnacyjnych na odcinkach nr 2 i 3. Cała inwestycja powinna zakończyć się w 2025 r. Udostępnienie całego parku mieszkańcom planowane jest na I kwartał 2026 r.

