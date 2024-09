Ponad 9 mld zł na warszawską oświatę. R. Kanzowska: koszty wzrosły trzykrotnie Miłosz Kuter 03.09.2024 09:47 Ponad 9 miliardów złotych na oświatę. Na antenie Polskiego Radia RDC o wydatkach mówiła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Koszty miasta wciąż rosną, tym bardziej, że Rada Warszawy przyjęła w ubiegłym tygodniu uchwałę o podwyżkach dla dyrektorów i wicedyrektorów miejskich placówek oświaty.

RDC

Na antenie Polskiego Radia RDC o wydatkach stolicy na oświatę mówiła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Zaznaczyła, że koszty wciąż rosną.

- W ciągu 10 lat koszty zwiększyły się trzykrotnie - wskazała Renata Kaznowska. - W przyszłym roku przekroczymy 9 miliardów złotych na warszawską oświatę. Oczywiście uważamy, że to są najlepiej wydane pieniądze. Natomiast te koszty bardzo, bardzo rosną. W ciągu 10 lat z kwoty około 3 miliardów złotych koszty urosły do ponad 9 miliardów złotych - mówiła.



Koszty miasta wciąż rosną, tym bardziej, że Rada Warszawy przyjęła w ubiegłym tygodniu uchwałę o podwyżkach dla dyrektorów i wicedyrektorów miejskich placówek oświaty. Projekt poparli wszyscy obecni.

Podwyżki dla pracowników szkół

Podniesiona została kwota dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz niektórych kierowników, a także ujednolicona kwota tych dodatków dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednocześnie rozszerzono katalog realizowanych przez nauczycieli zadań, uprawniających do przyznania dodatku motywacyjnego.

Wprowadzono ponadto możliwość zwiększenia dodatku motywacyjnego - do 150 proc. dla nauczycieli realizujących modułowy program kształcenia zawodowego i dla dyrektorów szkół, w których prowadzone jest takie kształcenie. Obecnie jest ono realizowane w sześciu stołecznych szkołach kształcących w zawodzie.

— Znaczne podwyżki dla dyrektorów szkół, dla zastępców, wicedyrektorów szkół. To jest ważne, dlatego że tylko dzięki dobrze wykwalifikowanej kadrze możemy dobrze zarządzać naszą warszawską oświatą. Dlatego podjęliśmy decyzję — mówi radny Koalicji Obywatelskiej Paweł Lech.

Zmiany mają być wprowadzone od początku nowego roku szkolnego, czyli od 1 września br.

Oszacowano skutki zmian na 9 mln zł w 2024 r. (cztery miesiące) i 27 mln zł w 2025 r. i latach kolejnych.

„Skutki te w odniesieniu do 2024 r. pokryte zostaną z rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, natomiast w odniesieniu do 2025 r. i lat kolejnych źródłem ich finansowania będą środki planowane w budżecie Warszawy co roku na zadania edukacyjne i naliczane dla dzielnic w oparciu o kwotę na ucznia przeliczeniowego” - wyjaśniono w uzasadnieniu uchwały.

Więcej na stypendia sportowe

Za przyjęciem uchwały podwyższającej stypendia sportowe głosowali wszyscy radni.

Mocą uchwały unieważniono regulację mówiącą, że kwota stypendium zależy m.in. od przynależności do warszawskiego klubu sportowego. Określono też wyższą kwotę stypendium olimpijskiego, która wynosi od tysiąca do dwóch tysięcy złotych. Wysokość stypendium sportowego młodzieżowego to od 150 zł do 2 tys. zł, a trenerskiego od 500 zł do tysiąca zł. Zasady dotyczą zawodników pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami.

„Ostateczna wysokość oraz okres, na jaki zostanie przyznane stypendium w danym roku kalendarzowym, jest uzależniona od wysokości kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta oraz liczby zawodników i trenerów uprawnionych do otrzymania stypendium. Przy czym wysokość stypendium jest równa dla wszystkich osób spełniających jednakowe warunki” - napisano w uzasadnieniu uchwały.

Czytaj też: Wojewoda podpisał umowy. Tysiąc złotych dodatku dla pracowników opieki społecznej