Choinki z odblaskowymi zawieszkami czekają na mieszkańców Warszawy RDC 02.12.2024 14:37 Dziś rusza akcja „Świeć blaskiem z odblaskiem”. W ramach wspólnej inicjatywy Straży Miejskiej m.st Warszawy i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, w 34 punktach stolicy staną świąteczne choinki udekorowane kolorowymi odblaskami, które każdy przechodzień będzie mógł zdjąć i zabrać ze sobą. Na warszawiaków będzie czekało ponad 20 000 odblasków.

Choinki z odblaskami w Warszawie (autor: Warszawski Transport Publiczny)

20 tysięcy odblasków czeka na chętnych w Warszawie. Ruszyła 10. edycja akcji „Świeć blaskiem z odblaskiem”. W 34 miejscach stolicy stanęły świerki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a na nich zawisły różnokolorowe odblaski.

- Chodzi o bezpieczeństwo przede wszystkim tych niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy wyposażeni w odblaski na pewno są już widoczni z dużej odległości dla każdego innego uczestnika ruchu drogowego - informuje rzecznik Straży Miejskiej Jerzy Jabraszko.

Gdzie znaleźć choinki z odblaskami?

Jak informuje rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Maciej Pawłowski, pierwsza choinka stanęła przy ulicy Młynarskiej.

- Takie drzewka pojawią się m.in. w Centrum Krwiodawstwa na Saskiej, przy urzędach dzielnicy na Woli, na Targówku przy Urzędzie Praga Południe. Praktycznie większość warszawskich urzędów bierze udział w tej akcji, więc na pewno przechodząc, chodząc po mieście zauważymy takie drzewko - mówi.



Choinki udekorowane odblaskami będą rozmieszczone w 34 punktach Warszawy. Drzewka pojawią się m.in. przed urzędami dzielnic, MPWiK, Automobilklubem Polski, MZA, ZTM, Fundacją Jednym Śladem, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Teatrem Kamienica.

Dokładne lokalizacje można znaleźć TUTAJ.

„Żeby było bezpiecznie dla wszystkich”

Choinkę przy siedzibie Straży Miejskiej ubrali uczniowie czwartych klas. Towarzyszył im nasz reporter Adrian Pieczka.



Odblask z choinki możemy zdjąć do piątku.

Celem akcji „Świeć blaskiem z odblaskiem” jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na warszawskich ulicach, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy dni są krótsze i szybciej zapada zmrok.

Odblaski, które będą dostępne dla mieszkańców, mają pomóc w lepszej widoczności pieszych na drodze, co jest kluczowe dla ich bezpieczeństwa.

Odblaski są łatwe do zamocowania na ubraniach, plecakach czy torbach. Wystarczy je zdjąć z choinki i przypiąć w widocznym miejscu. Poprawnie umieszczony odblask zwiększa widoczność pieszego na drodze do co najmniej 150 metrów.

