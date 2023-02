Stołeczny ratusz o remoncie Hali Gwardii: każdy kupiec otrzyma od miasta ofertę Przemysław Paczkowski 10.02.2023 06:24 Targowisko przy Hali Gwardii zostanie - zapewnia stołeczny ratusz. Władze Warszawy spotkały się z kupcami, którzy prowadzą stragany wokół hali. Każdy kupiec otrzyma od miasta ofertę - uspokaja koordynatorka ds. dialogu społecznego Karolina Zdrodowska.

Hala Gwardii (autor: Qkiel, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons)

Ratusz planował zlecić prywatnej firmie remont Gwardii, w zamian ta na lata zostałaby zarządcą obiektu. Mieszkańcy boją się, że firma zmieni charakter tego miejsca, a bazar zniknie.

- Targowisko zostaje i staramy się wszystkim kupcom zapewnić miejsca handlowe, kiedy będziemy już rozpoczynali prace remontu, renowacji samego budynku hali. Na pewno nie nastąpi to wcześniej niż w połowie 2024 roku - mówi Karolina Zdrodowska.





Po remoncie, według wytycznych mazowieckiego konserwatora, zabytkowa fasada budynku ma zostać odsłonięta. Będzie się to wiązało z przeniesieniem 20 stanowisk targowych, które obecnie zajmują miejsce przy zabytkowej ścianie.

Protest w obronie bazarku

W obronę bazarku angażują się aktywiści. W styczniu zorganizowali happening. Ich zdaniem oddanie targowiska w 30-letnią dzierżawę może doprowadzić do jego likwidacji.

– To miejsce nie może się zmienić – powiedzieli naszemu reporterowi Adamowi Abramiukowi handlarze i klienci.

Miejsce służy nie tylko mieszkańcom, ale też profesjonalnym kuchniom. Od wielu lat zaopatruje się tu m.in. restaurator Aleksander Baron.

– Szalenie ważnej jest to, żebyśmy nie wykluczyli ludzi, którzy tu przychodzą. Ponadto jest to miejsce wyjątkowe i zjawiskowe na skalę europejską. Każdy szef kuchni, który przyjeżdża do Warszawy, jest tu zabierany. Przychodzą tu wycieczki międzynarodowe, to miejsce jest autentyczne, nie chcemy tego zmieniać – mówi Baron.

Stowarzyszenie Miasto jest nasze złoży petycję do ratusza o zmiany w przetargu. Chodzi m.in. o jego ujawnienie. Podpisało się pod nią blisko 6 tys. osób.

