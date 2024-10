SPPN na Saskiej Kępie. Część mieszkańców z mniejszym obszarem do parkowania Adrian Pieczka 21.10.2024 19:11 Mieszkańcy Saskiej Kępy boją się, że nie będą mieli gdzie zostawić swoich samochodów. Od 4 listopada będzie obowiązywała tam strefa płatnego parkowania, a abonament rejonowy pozwala parkować do 200 metrów od adresu zameldowania. W przypadku np. bloków wzdłuż al. Waszyngtona, część obszaru obejmuje Park Skaryszewski czy rondo, co automatycznie zmniejsza teren dla zmotoryzowanych.

Część mieszkańców Saskiej Kępy z mniejszym obszarem do parkowania w płatnej strefie. Abonament rejonowy pozwala stawać w SPPN w odległości do 200 metrów od adresu zameldowania. W przypadku np. bloków wzdłuż al. Waszyngtona, część obszaru obejmuje Park Skaryszewski czy rondo. Tym samym teren do parkowania jest zmniejszony nawet do jednej trzeciej.

Faktycznie jest to mniejszy obszar, więc będzie trudniej, a tutaj jest dużo zatrzymujących się osób - mówią mieszkańcy.



- Mieszkańcy słusznie obawiają się, że będą mieli problemy z zaparkowaniem w ramach abonamentu rejonowego - ocenia radny Pragi Południe Marek Borkowski. - Na pewno wystąpię w ich imieniu do burmistrza czy za jego pośrednictwem do Zarządu Dróg Miejskich, żeby jakoś spróbować rozwiązać ten problem. Napiszę interpelację, nie wiem, czy uda się w jakiś sposób tutaj poszerzyć ten obszar, na którym mieszkańcy będą mogli parkować - dodaje.



Jak tłumaczy rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski, każdy mieszka w innej okolicy, więc liczba potencjalnych miejsc postojowych jest dla każdego inna.

- Jeśli ktoś mieszka w pobliżu parku, to w tym parku nie zaparkuje, tak jak nie parkował w nim wcześniej. Dla każdego mieszkańca, który z różnych powodów potrzebuje większej swobody parkingowej, istnieje drugi rodzaj abonamentu, czyli abonament obszarowy, który obowiązuje po prostu na części dzielnicy - wyjaśnia.



Do połowy zeszłego tygodnia zostało wydanych już 600 abonamentów na terenie Saskiej Kępy i Kamionka. Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zostanie o nie rozszerzona 4 listopada.

