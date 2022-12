Ruszyła rozbudowa ostatniego odcinka Lazurowej. Prace mimo śniegu RDC 16.12.2022 19:39 Rozpoczęły się prace przy przebudowie ostatniego odcinka ul. Lazurowej . W ramach inwestycji powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, chodniki, ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe - poinformował w piątek stołeczny ratusz.

Prace na Lazurowej pomimo śniegu (autor: UM Warszawa)

Przebudowywana część ul. Lazurowej na odcinku od ul. Górczewskiej do trasy S8 ma długość ok. 500 metrów. "Zimowa aura nie przeszkadza Stołecznemu Zarządowi Rozbudowy Miasta w budowie kanalizacji deszczowej – zdejmowana jest wierzchnia warstwa gruntu. Powstają też wykopy, w których montowane będą widoczne już na placu budowy elementy kanalizacji. W przyszłym tygodniu w rejonie ul. Narwik rozebrany zostanie budynek kolidujący z powstającą drogą" - przekazał ratusz.

Na skrzyżowaniu z ul. Narwik pojawi się naziemne przejście dla pieszych i przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną. Rozbudowana zostanie też sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne i wybudowane przystanki autobusowe. W ramach inwestycji posadzonych ma być również 95 drzew. Pojawią się nowe krzewy, byliny oraz trawniki. Droga ma być gotowa w listopadzie przyszłego roku.

Wieloetapowy remont

Prace nie będą powodować w najbliższym czasie większych ograniczeń w ruchu drogowym.

Rozbudowa ul. Lazurowej od ul. Górczewskiej do alei Obrońców Grodna (trasa S8) stanowi zakończenie budowy ciągu drogowego biegnącego przez dzielnice Ursus, Włochy i Bemowo pomiędzy południową a zachodnią częścią obwodnicy Warszawy. Droga powstawała etapami.

Jako pierwszy w 2013 roku wybudowany został odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. J. Chrościckiego. Następnie prace prowadzone były na odcinku od ul. Chrościckiego do ul. Połczyńskiej, który był gotowy w 2015 roku. Obecnie droga od Al. Jerozolimskich do ul. Połczyńskiej to al. 4 czerwca 1989 r. W 2016 roku do ruchu oddany został pierwszy przebudowany odcinek ul. Lazurowej – od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej, a dwa lata później ulica była gotowa na odcinku od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej.

Inwestycja jest jednym z dwóch zadań objętych projektem pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

