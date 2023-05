Rusza generalny remont drogi kołowania na lotnisku w Modlinie Adrian Pieczka 17.05.2023 18:36 Ok. 13,5 mln zł kosztować będzie remont drogi kołowania na lotnisku w Modlinie. Prace rozpoczną się na przełomie maja i czerwca br. i potrwają do października br. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum Batarus i BT Betontechnic. Dodatkowo ogłoszono przetarg na prace projektowe pod budowę odcinka linii kolejowej do stacji Modlin od Mazowieckiego Portu Lotniczego wraz z budową tam stacji kolejowej.

Rusza generalny remont drogi kołowania na lotnisku w Modlinie (autor: Adam Struzik/Twitter)

Rusza generalny remont drogi kołowania na lotnisku w Modlinie. O inwestycji poinformowano w środę na konferencji w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie. W tej inwestycji partycypują wspólnie samorząd województwa oraz drugi właściciel lotniska - PPL. Oba podmioty przekażą w formie pożyczki po 7,5 mln zł.

- Remont przejdzie droga kołowania A2, która jest w najgorszym stanie - mówił wiceprezes portu lotniczego Warszawa Modlin Grzegorz Hlebowicz. - Nazywam to inwestycją, bo nie mamy do czynienia z odtworzeniem stanu istniejącego, tylko mamy do czynienia z budową w tym samym miejscu nowej drogi kołowania o innych parametrach nośności i odwodnieniu - tłumaczył.





Ogłoszono też przetarg na prace projektowe pod budowę odcinka linii kolejowej do stacji Modlin od Mazowieckiego Portu Lotniczego wraz z budową tam stacji kolejowej.

- Termin składania ofert projektowych na linię kolejową do lotniska upływa 6 czerwca - informował Marszałek Adam Struzik. - Po ich zakończeniu, one mają potrwać 33 miesiące, niestety to jest długi proces, no i materia skomplikowana, przystąpimy do realizacji. Już będzie to krótszy okres, myślę, że niecałe dwa lata. Myślę, że do końca 2028 roku pociągi na tej linii będą uruchomione - wskazał.



Lotnisko stara się tez o pozyskanie dodatkowych środków w celu rozbudowy terminala, który jest obecnie często zatłoczony.

Czytaj też: M. Borkowski w RDC: prawobrzeżna Warszawa jest niedoinwestowana