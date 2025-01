Prace plastyczne i muzyka rodzeństwa z Warszawy poleciały na Księżyc Adam Abramiuk 15.01.2025 17:29 Muzyka i sztuka rodzeństwa z Warszawy poleciały na Księżyc. Znalazły się na pokładzie rakiety, która wyleciała dziś w kosmos. Rodzeństwo Tony i Ania Koniak wzięli udział w wyjątkowym projekci,e w ramach którego ich twórczość znalazła się w kosmicznej przestrzeni.

Rodzeństwo z Warszawy wyśle swoje prace w kosmos (autor: mat. prasowe)

Dziś w kosmos wyleciała specjalna przesyłka z Ziemi. W ramach misji kosmicznej na Księżycu zostało umieszczonych 10 instrumentów naukowych NASA.

– W ramach tej przesyłki cargo, będzie to w cyfrowej formie zapisane na jakimś dysku i włożone do rakiety. Rakieta wylatuje i będzie kilka dni krążyła, chyba nawet ponad 25, w przestrzeni kosmicznej. Musi trafić w bardzo konkretne miejsce na Księżyc i tam wyląduje i zostanie – mówiła mama rodzeństwa, Danuta Koniak.

Tony, który uczy się gry na perkusji, zakochał się w instrumencie zwanym handpan, który nawet kształtem, ale i brzmieniem przypomina spodek UFO.

– Uderza się palcami, ja uderzam palcami wskazującymi oraz kciukami obu rąk. Główny dźwięk na instrumencie, który się nazywa ding, jest na samym środku na górze instrumentu, najczęściej jest wypukły. Cur to jest reszta skali, która jest w muzyce określana jako naturalny minor. Improwizacje to też jest rzecz, którą gram najczęściej. Na moim YouTube'ie są głownie medytacje, które opierają się na tym, że chwilę przed nagraniem wymyślę sobie jakiś rytm i używam go jako taki refren – mówi Tony.

Ania, której hobby jest malarstwo, przygotowała kilkanaście obrazów przedstawiających kosmos.

– Ja się zainspirowałam kosmosem, księżycem. To jest takie główne, dlatego że jak usłyszałam, że mój obraz może polecieć na księżyc, to taki pomysł był najlepszy: wszystkie planety z układu słonecznego, słońce i tak dalej – tłumaczy.

W ramach misji kosmicznej na Księżycu zostaje umieszczonych 10 instrumentów naukowych NASA. To trzecia misja w ramach programu CLPS nazwana "Ghost Riders in the Sky".

Start zaplanowano o godz. 7 rano czasu polskiego z Kennedy Space Center na Przylądku Canaveral. Statek kosmiczny o nazwie Blue Ghost (Niebieski duch) został wysłany w kosmos za pomocą rakiety Falcon 9 firmy SpaceX.

Czytaj też: Premier Donald Tusk: Rosja planowała akty terroru powietrznego wobec Polski