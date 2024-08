Blisko 10 tys. pustostanów w stolicy. Powstała specjalna mapa Miłosz Kuter 23.08.2024 21:57 W Warszawie jest blisko 10 tysięcy pustych lokali – policzyli aktywiści Miasto Jest Nasze, którzy wydali specjalną. Społecznicy brali pod uwagę budynki, które nie są zamieszkane, ani w żaden sposób wykorzystywane i należą do zarządu miasta.

Pustostany w Warszawie (autor: UM Warszawa)

W całej Warszawie jest blisko 10 tysięcy pustych lokali. Tak policzyli aktywiści z Miasto Jest Nasze, którzy stworzyli specjalną mapę. Pod uwagę brane były budynki, które nie są zamieszkane, ani w żaden sposób wykorzystywane i należą do miasta. Najwięcej tego typu budynków jest na Pradze-Południe, bo prawie 100.

– Przez wiele lat nie było wystarczających inwestycji w utrzymywanie stanu technicznego tych budynków. Miasto zdecydowanie za mało wydaje na remonty. W przypadku niektórych z tych obiektów mamy do czynienia z problemami prawnymi, na przykład nieustalonym statusem własnościowym. W związku z tym miasto też wstrzymuje się z remontami – mówił współautor „Mapy Warszawskich Pustostanów” Damian Gregier z MJN.

Inicjatywa społeczników ma przypominać o problemie pustostanów w stolicy.

– Te pustostany nam towarzyszą i często nie zwracamy na nie uwagi. Wychodzi się na przykład z metra, widzi się ten pustostan, ale widzi się go codziennie i nie zwraca się na niego uwagi. On staje się takim tłem. Chcieliśmy pokazać, że ten problem istnieje i go zobrazować, a także zwrócić uwagę na to, że budynki, które są świadkami historii, często dramatycznych, warto przywrócić – dodał.

Aktywistom odpowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak przekazał – pustostany są na bieżąco remontowane i oddawane w ręce mieszkańców.

– Oczywiście, że są pustostany, dlatego że w momencie, kiedy są oddawane budynki, one muszą być remontowane i zawsze, w każdym momencie funkcjonowania miasta pojawiają się pustostany, które po prostu czekają na remont. One są sukcesywnie remontowane i oddawane mieszkańcom – powiedział.

W czwartek oddano klucze do wyremontowanych 72 pustostanów przy ul. Stolarskiej 6.

