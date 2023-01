Drogowy chaos na ulicy Sobieskiego. To po otwarciu buspasa między ulicami Beethovena a Dolną. Kończy się on kilkanaście metrów przed skrzyżowaniem, więc dalej pojazdy muszą ustawić się na dobrym pasie - do skrętu lub do jazdy prosto. Przez to autobusy, osobówki i taksówki nawzajem zajeżdżają sobie drogę.