Metro, tramwaje, zieleń i sportowe obiekty. W co inwestowała Warszawa w 2022 roku? Adam Abramiuk 30.12.2022 10:39 Pięć nowych stacji metra, budowa kolejnych linii tramwajowych, więcej zieleni w centrum Warszawy, a także coś dla miłośników sportu. To najważniejsze inwestycje w Warszawie. W Radiu dla Ciebie podsumowujemy ostatnie 12 miesięcy.

- Wiosną otworzyliśmy metro na Bemowie, jesienią ostatnie stacje na Bródno - mówi Jakub Leduchowski z ratusza. - Stacje cieszyły się ogromną popularnością już od pierwszych chwil po otwarciu. W pierwszej kolejności na stacjach pojawili się ludzie, którzy byli ciekawi, jak te stacje wyglądają, którzy jako pierwsi chcieli z tych stacji odjechać. Natomiast już dnia kolejnego z tych stacji odjeżdżali ludzie udający się do pracy. Dojazd z Bemowa i Targówka do centrum znacznie się skrócił - wskazuje.

Ważnymi inwestycjami było też rozpoczęcie budowy tramwaju na ul. Kasprzaka na Woli oraz linii z Mokotowa na Wilanów. Te, w połączeniu z innymi dziejącymi się w okolicy, spowodowały jednak ogromne utrudnienia w ruchu.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że prowadzenie inwestycji, szczególnie drogowych, wiąże się z szeregiem niedogodności, za które bardzo przepraszamy. Jednak wszystkich niedogodności wyeliminować nie jesteśmy w stanie, choć bardzo się staramy. Jesteśmy jednak przekonani, że bilans korzyści po zakończeniu inwestycji będzie zdecydowanie przeważający - tłumaczy Leduchowski.





W tym roku do Warszawy dotarły też pierwsze nowe pociągi, które zasiliły tabory metra i Szybkiej Kolei Miejskiej.

Centrum Warszawy bardziej zielone

Wiele działo się również w centrum stolicy. Odnowione zostało między innymi rondo Dmowskiego, gdzie pojawiło się więcej zieleni i nowe przejścia dla pieszych.

- Wcześniej bardzo betonowa przestrzeń nie do końca atrakcyjna, po zmianach bardzo zielona. Co ważne, uzupełniona o przejścia dla pieszych, o które postulowali zarówno mieszkańcy, jak i wiele organizacji pozarządowych - mówi urzędnik.





W tym roku także było otwarcie wyremontowanego placu Pięciu Rogów, krytykowanego przez aktywistów za wszechobecny beton i niewiele zieleni w postaci kilkunastu drzew.

- Z powodzeniem można organizować wydarzenia kulturalne czy też po prostu odpocząć. Warto pamiętać o tym, że to, co widzimy dzisiaj na placu Pięciu Rogów, nie jest jeszcze finalną wersją. Tę finalną wersję uzyskamy, gdy tylko drzewa, jakie pojawiły się na placu Pięciu Rogów, urosną i stworzą prawdziwy, zielony dach - wyjaśnia Leduchowski.





W 2022 roku ruszyła też budowa parkingu pod placem Powstańców Warszawy. Będzie miał ponad 400 miejsc postojowych. Ruszył też przetarg na zmiany na Marszałkowskiej do placu Bankowego.

Co z ruchem drogowym?

W naszym podsumowaniu spojrzeliśmy też na ruch drogowy. Od początku roku kierowcy musieli się mierzyć z ogromną przebudową wiaduktów na Agrykoli.

- Niestety nie było innej możliwości - tłumaczy Jakub Leduchowski. - Prace udało się ukończyć w grudniu, a mieszkańcy mogli skorzystać z nowych konstrukcji przed planowanym terminem. Wkrótce rozpocznie się też rozbiórka kolejnych wiaduktów i właśnie eksperci dokonali wnikliwej analizy stanu tych obiektów. Wskazała ona na to, że remont nie wchodzi w grę i jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest rozbiórka - zaznacza.



Było też więcej inwestycji które mają rozluźnić ruch w Warszawie.

- Na ukończeniu są prace przy budowie estakady w Rembertowie. W 2022 roku podpisano też umowę na przedłużenie ulicy Światowida do ulicy Modlińskiej. Od kilku miesięcy kierowcy mogą korzystać z nowych parkingów „Parkuj i Jedź”. Pierwszy otwarto przy stacji kolejowej Warszawa Żerań, a drugi przy stacji Warszawa Jeziorki - wskazuje.



Ruszyła też budowa mostu pieszo-rowerowego na Wiśle. Gotowe są filary na których w przyszłym roku stanie przeprawa.

Sportowe inwestycje w stolicy

Warszawa w minionym roku także inwestowała w sport - np. w tereny Skry. To właśnie obiekty przy Wawelskiej cieszyły się głównym zainteresowaniem, bo miasto po długiej batalii sądowej i odzyskaniu terenów, mogło zacząć remont.

- Podpisaliśmy umowę na pierwszy etap rewitalizacji tego kompleksu sportowego. Powstanie tam między innymi lekkoatletyczny stadion treningowy i boisko do rugby. Również w tym roku ogłosiliśmy konkurs na koncepcję dla drugiego etapu rewitalizacji. Ten etap obejmie budowę nowoczesnej hali sportowej i stadionu lekkoatletycznego - mówi Leduchowski.

Zmiany też przeszedł ośrodek sportowy przy Inflanckiej.

- Mieszkańcy mogą korzystać z bardzo komfortowego basenu, z boiska do siatkówki, ale również obiekt został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -dodaje.

Inwestycja ta kosztowała miasto 8,7 mln zł brutto.

