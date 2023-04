Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas przejazdów „na aplikację”? [SPRAWDŹ] RDC 25.04.2023 18:24 Właściwy samochód i kierowca, a także udostępniona trasa znajomemu i rozmowa telefoniczna w trakcie samej jazdy – w Radiu dla Ciebie przypominamy, jak zapewnić sobie bezpieczną podróż z przewoźnikami „na aplikację”.

Jak być bezpiecznym podczas przewozu „na aplikację”? (autor: Pexels)

Nikt nie zadba o nasze bezpieczeństwo lepiej niż my sam – dlatego warto poznać podstawowe środki bezpieczeństwa, gdy decydujemy się na podróż z przewoźnikami „na aplikację”.

Na początek należy sprawdzić samochód, który po nas podjechał.

– Chodzi o to, by upewnić się, że jest to samochód, który został nam wskazany w aplikacji, a więc zgadza się jego kolor, marka, numer rejestracyjny. Podobnie z kierowcą, mamy w aplikacji jego wizerunek i jego imię, możemy więc to zweryfikować – mówi rzeczniczka policji z Pragi Joanna Węgrzyniak.

Przed wejściem do samochodu zaś warto udostępnić trasę przejazdu komuś bliskiemu.

– Żeby ktoś mógł śledzić naszą trasę i widział, czy jedziemy tą drogą, którą należy, czy rzeczywiście prowadzi ona do naszego miejsca docelowego. W czasie przejazdu możemy prowadzić rozmowę telefoniczną z naszym bliskim, by kierowca wiedział, że jest ktoś, kto może nad nami czuwać – dodaje Węgrzyniak.

Na każdym etapie przejazdu, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie chcemy jechać dalej, możemy zrezygnować z tej usługi, kończąc przejazd i prosząc, by nas wysadzono.

Jeśli jednak dojdzie do jakiejkolwiek niepokojącej sytuacji, poczujemy, że coś nam grozi, należy niezwłocznie dzwonić na numer alarmowy 112.

Posłuchaj: Jak zapewnić bezpieczeństwo w przewozach „na aplikację”?

