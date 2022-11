Bezpiecznie w przewozach "na aplikację". Policjantki z KSP w edukacyjnym klipie Cyryl Skiba 21.11.2022 13:27 Dziewczyny - dziewczynom! Policjantki z Komendy Stołecznej doradzają w nowej kampanii, jak bezpiecznie korzystać z przewozu osób. Zwłaszcza po imprezie i powrotach z klubów. Od początku roku do listopada policjanci odnotowali 22 zdarzenia, w których zostały wykorzystane kobiety.

Kampania społeczna pt. „Świadomość” Komendy Stołecznej Policji (autor: KSP)

Kampania KSP pod hasłem "Świadomość" i jej materiały trafiły na warszawskie uczelnie, by ostrzegać studentki. Funkcjonariuszki oddziału prewencji występują w nowym klipie.





Policjantki wskazują, na co należy zwrócić uwagę przy korzystaniu z przewozów „na aplikację”:

- pamiętaj, by sprawdzić, czy pojazd posiada właściwe oznakowanie,

- zanim wsiądziesz, upewnij się, że to samochód wskazany w aplikacji,

- nie zapomnij sprawdzić, czy kierowca jest tym samym co wskazany w aplikacji,

- warto udostępnić trasę przejazdu osobie zaufanej,

- nie bój się poprosić o zmniejszenie temperatury, ta może wywołać u ciebie senność, możesz też sama uchylić szybę,

- nie masz obowiązku odpowiadać na pytania kierowcy, przez cały czas możesz prowadzić rozmowę telefoniczną ze znajomą,

- pamiętaj, że na każdym etapie możesz zrezygnować z usługi przewozu,

- w razie zagrożenia, nie zastanawiaj się zatelefonuj pod nr alarmowy 112.

Pod koniec października informowaliśmy o dużej akcji policji uderzającej w przewozy na aplikację. Zatrzymanych zostało 12 kierowców, którzy - jak podali funkcjonariusze - mieli podrobione prawa jazdy i inne dokumenty. Część z nich była pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Czytaj też: I Love Śródmieście. Specjalny napis informuje o stanie powietrza