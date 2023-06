Prom Słonka nie pływa po Wiśle. Powodem awaria techniczna RDC 09.06.2023 12:53 Prom Słonka nie wypłynął dziś na Wisłę. O zawieszeniu kursowania poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Awaria promu Słonka (autor: Leszek Peczyński/WTP)

„Z przyczyn technicznych w dniu 9 czerwca kursowanie promu Słonka na trasie Cypel Czerniakowski – Saska Kępa zostaje zawieszone” – przekazał ZTM.

Prom Słonka to jeden z trzech statków przewożący mieszkańców i turystów przez Wisłę, w ramach warszawskich linii turystycznych. Pozostałe to Pliszka pływająca od mostu Poniatowskiego do Stadionu Narodowego oraz Wilga kursująca pomiędzy Podzamczem a zoo.

W tym roku dołączył do nich prom Dudek sfinansowany przez Zarząd Zieleni w ramach budżetu obywatelskiego. Przewozi pasażerów z Młocin na Tarchomin. Prom nietypowo pływa nie w poprzek, ale wzdłuż Wisły.

Wszystkie promy są bezpłatne.

