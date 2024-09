Praska Piątka i Nocny Półmaraton Praski. Duże utrudnienia na trasie biegów [SPRAWDŹ] RDC 07.09.2024 09:17 W wyjątkowej nocnej scenerii pobiegną uczestnicy Praskiej Piątki i kolejnej edycji Półmaratonu Praskiego. Oba wydarzenia już dziś wieczorem. Będą zmiany w ruchu i kursowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego.

Półmaraton Praski i utrudnienia w ruchu (autor: RDC)

Dziś nocne biegi na Pradze – chodzi o Praską Piątkę i Półmaraton Praski. Miasteczko biegowe oraz start i meta zawodów zostaną ustawione na błoniach PGE Narodowego. Z tego powodu już nie można tam wjeżdżać.

3, 2, 1 i … start!

Jako pierwsi na trasę wyruszą zawodnicy mierzący się z dystansem 5 kilometrów. Uczestnicy Praskiej Piątki wystartują o godzinie 19:30, a ich rywalizacja będzie toczyła się na ulicach: Zamoyskiego, Jagiellońskiej, Okrzei, Wybrzeże Szczecińskie (zawodnicy zawrócą przed mostem Poniatowskiego) i z powrotem do Sokolej.

Około pół godziny przed startem biegaczy, około godziny 19:00, zamknięte zostaną ulice Zamoyskiego, Jagiellońska, Okrzei.

Kierowcy ponownie przejadą tu po 21:30. W godzinach 19:00-24:00 nieprzejezdne będą również ulice Sokola i Wybrzeże Szczecińskie. W tym czasie kierowcy jadący od strony ogrodu zoologicznego będą musieli skręcić już w Ratuszową.

Biegiem w stronę Wawra

O godzinie 20:30 sygnał do startu usłyszą zawodnicy biorący udział w 9. Nocnym Półmaratonie Praskim. Pierwsze kilkaset metrów trasy półmaratończyków pokryje się z krótszym biegiem. Zawodnicy pojawią się na ulicach: Zamoyskiego, Jagiellońskiej, Okrzei, ale ulicą Wybrzeże Szczecińskie pobiegną prosto do Wału Miedzeszyńskiego.

Jezdnia ulicy Wał Miedzeszyński w kierunku Wawra, od mostu Poniatowskiego do Kadetów, będzie zamknięta dla ruchu w godzinach 20:00-24:00. W tym samym czasie, nitką w stronę PGE Narodowego, kierowcy nie przejadą na odcinku Kadetów do Fieldorfa „Nila” oraz od Zwycięzców do mostu Poniatowskiego. W czasie zawodów mieszkańcy Gocławia Wałem Miedzeszyńskim będą mogli dojechać do mostu Łazienkowskiego lub przejechać na Saską Kępę.

Na ulicach Gocławia

Biegacze na osiedle Gocław dotrą ulicą Fieldorfa „Nila”. Następnie trasa poprowadzi ulicami: Abrahama, Bora-Komorowskiego, Egipską i Saską.

Od godziny 20:00, pomiędzy ulicami Wał Miedzeszyński a Umińskiego, zostanie zamknięta jezdnia ulicy Fieldorfa „Nila” prowadząca w kierunku Ostrobramskiej. Ruch wróci tutaj około godziny 22:30. Do tego czasu wyjazd z ulic: Meissnera, Bora-Komorowskiego, Abrahama i Umińskiego będzie możliwy tylko w prawo, a jadący od strony Ostrobramskiej będą musieli skręcić w Umińskiego.

Z kolei w godzinach 20:00-23:00 nieprzejezdna będzie ulica Bora-Komorowskiego oraz jezdnia ulicy Abrahama w stronę Bora-Komorowskiego. Nieco dłużej, bo do godziny 23:30 zamknięte pozostaną ulice Egipska i Saska.

Z Saskiej Kępy na błonia PGE Narodowego

Po przebiegnięciu nad Trasą Łazienkowską zawodnicy dotrą ulicami Zwycięzców i Francuską do alei Waszyngtona. Najpierw będą poruszali się jezdnią w stronę ronda Wiatraczna, ale kilkadziesiąt metrów za Międzynarodową zawrócą.

Ostatni odcinek rywalizacji wytyczono jezdnią w stronę Śródmieścia, a dalej przez rondo Waszyngtona i aleję Poniatowskiego, zjazdem z mostu na Wał Miedzeszyński i ulicami: Wybrzeże Szczecińskie, Zamoście, Sokolą do mety.

O 20:00 zamknięte zostaną ulice Zwycięzców i Francuska. Od tej pory na jednokierunkowych odcinkach ulic: Walecznych, Lipskiej i Berezyńskiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Także o godzinie 20:00 zamknięte zostaną obie jezdnie alei Waszyngtona. Już na rondzie Wiatraczna w aleję będą wpuszczani wyłącznie kierowcy dojeżdżający do ulicy Kinowej.

Utrudnienia na mostach

W czasie półmaratonu, od około godziny 19:00 do 22:00 zamknięty będzie most Świętokrzyski. Z kolei w godzinach od 20:00 do 24:00 z ruchu wyłączona zostanie również jezdnia mostu Poniatowskiego prowadząca w stronę Grochowa. Kierowcy jadący od strony centrum będą musieli zjechać z przeprawy na Wisłostradę.

Na drugim brzegu na most będzie można dostać się tylko z alei Zielenieckiej. W tych samych godzinach prowadzący nie zjadą z mostów Łazienkowskiego (w stronę Wawra) i Siekierkowskiego na Wał Miedzeszyński (w obu kierunkach).

Z kolei kierowcy Wałem Miedzeszyńskim od strony Gocławia dojadą tylko do Trasy Łazienkowskiej.

Zmiany w parkowaniu

W sobotę, 7 września, od godziny 18:00, na wybranych ulicach zaczną obowiązywać znaki zakazu zatrzymywania się. Ograniczenia w parkowaniu będą na ulicach: Jagiellońskiej, Okrzei, „krótkiej” Sokolej, Francuskiej, Zwycięzców, Walecznych, Lipskiej i Berezyńskiej (pomiędzy aleją Waszyngtona a Francuską), Saskiej (przed Zwycięzców), Egipskiej, Abrahama i Wał Miedzeszyński (w zatoczce przy basenach).

Mapę z zaznaczonymi godzinami wprowadzania zmian w ruchu można znaleźć na stronie www.polmaratonpraski.pl.

Autobusy i tramwaje na objazdach

W czasie rywalizacji na trasy objazdowe będą kierowane autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego.

Jako pierwsze, około godziny 19:00, gdy zamknięta dla ruchu zostanie trasa Praskiej Piątki, inaczej pojadą autobusy linii: 100, 102, 125, 135, 146, 147, 162 i 202. Od około godziny 20:00, po wyłączeniu z ruchu pozostałych ulic na trasie Nocnego Półmaratonu Praskiego, zmienionymi trasami będą jeździły autobusy linii: 100, 102, 111, 117, 123, 125, 135, 138, 146, 147, 148, 158, 162, 166, 168, 202, 213, 219, 507, 509, 521 oraz nocnych N02, N03, N14, N22, N24, N64, N72.

Dodatkowo, tramwaje linii 9 i 24 nie będą kursowały aleją Waszyngtona, tylko aleją Zieleniecką, ulicami Zamoyskiego i Grochowską. Więcej informacji dotyczących zmian w komunikacji miejskiej znajduje się na stronie wtp.waw.pl.

