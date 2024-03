Zapłacili za mieszkania i nie mają dachu nad głową. „Czujemy się oszukani” Jerzy Chodorek 14.03.2024 18:31 Właściciele nieruchomości na Osiedlu Życzliwa Praga na warszawskiej Białołęce czują się oszukani przez dewelopera. Choć zapłacili za swoje mieszkania, to nie mogą się do nich wprowadzić. O problemie poinformowała nas jedna z właścicielek lokalu na osiedlu pani Irena Wieczorek.

Nowe bloki (autor: Pixabay)

Zaniepokojeni właściciele nieruchomości na Osiedlu Życzliwa Praga powiedzieli nam, że choć zapłacili za swoje nowe mieszkania, to do tej pory nie dostali do nich kluczy. Szczerze przyznali, że czują się oszukani przez dewelopera.

– W maju 2023 roku otrzymaliśmy maila od dewelopera, że w związku z tym, iż miasto stołeczne Warszawa zbyt późno przekazało teren pod budowę drogi, która miała prowadzić do naszego osiedla, wyniknie opóźnienie i klucze najwcześniej otrzymamy w październiku zeszłego roku. Do dziś tych kluczy nie mamy – mówi pani Irena Wieczorek.

W praktyce dla mieszkańców oznacza to duże straty finansowe.

– Większość z nas, prawdopodobnie, kupiła mieszkanie na kredyt, a w związku z tym, że nie mamy aktów notarialnych, musimy płacić odsetki od kredytów, a jest to około dwóch tysięcy złotych miesięcznie. Do tego trzeba gdzieś mieszkać, więc część osób wynajmuje mieszkania – dodała Wieczorek.

W piśmie przesłanym do naszego radia firma ROBYG tłumaczy opóźnienia przyczynami niezależnymi od inwestycji, takimi jak budowa drogi dojazdowej do osiedla.

Deweloper poinformował, że planowany termin przekazania mieszkań to maj tego roku.

