Tragiczny pożar w kamienicy we Włochach. Jedna osoba nie żyje Cyryl Skiba 17.01.2023 08:24 Jedna osoba zginęła w pożarze, który wybuchł rano w warszawskich Włochach. Jedna osoba zginęła. Ogień już opanowany, ale strażacy nadal prowadzą akcję.

Pożar we Włochach (autor: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie)

Przy ul. Nike we Włochach doszło do pożaru mieszkania na pierwszym piętrze. Strażacy zgłoszenie otrzymali ok. godz. 6:25. Przed ich przybyciem ogień rozprzestrzenił się na sąsiednie lokale.

– Gdy przyjechaliśmy na miejsce zdarzenia, pożar w kamienicy na piętrze pierwszym był w fazie rozwiniętej. Ewakuowano trzy osoby, jedną przez okno, dwie po klatce schodowej. W trakcie działań gaśniczych i przeszukania znaleziono jedną ofiarę śmiertelną. Sytuacja na te chwilę jest opanowana, trwa przewietrzanie kamienicy – mówi RDC Artur Laudy ze stołecznej PSP.

Ciało ofiary było częściowo zwęglone.

Pożar został opanowany. – Prowadzimy prace rozbiórkowe w celu wykluczenia wszystkich zarzewi ognia, które mogły ukryć się na poddaszu – wyjaśnił z kolei Michał Skrzypa ze stołecznej PSP.

Czytaj też: Pożar w gm. Jabłonna-Lacka. Płonęło ok. 300 bel słomy. Wóz strażacki w rowie