Pożar składowiska odpadów pod Pruszkowem. Trwa akcja straży pożarnej 13.08.2023 12:41 Do pożaru doszło na składowisku odpadów w miejscowości Sokołów pod Pruszkowem. Strażacy usiłują ograniczyć teren pożaru. Nie ma osób poszkodowanych.

Pożar składowiska w Sokołowie pod Pruszkowem (autor: OSP Raszyn)

- Palą się odpady na około kilkudziesięciu metrach kwadratowych. Samo składowisko jest większe. W tej chwili jest tam 12 zastępów strażaków, którzy próbują ograniczyć pożar tylko do tego miejsca - powiedział mł. bryg. Karol Kroć z pruszkowskiej straży pożarnej.

Wyjaśnił, że nie ma zagrożenia dla pobliskiej hali magazynowej, która znajduje się po drugiej stronie drogi. Nie ma też w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych.

- Oczywiście kierunek wiatru może się zmienić i dym może przemieszczać się w inną stronę. Trzeba to obserwować i zachować ostrożność - przekazał strażak.

Zaznaczył, że jeśli się uda ograniczyć pożar do tego terenu co teraz, to gaszenie może potrwać kilka godzin.

