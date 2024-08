Ciało kobiety wyłowiono z Wisły. Tragiczny finał poszukiwań na Wiśle w okolicach Wyszogrodu Izabela Stańczak 30.08.2024 13:36 Tragiczny finał poszukiwań na Wiśle w okolicach Wyszogrodu. Wyłowiono ciało kobiety. Jak poinformowała nas policja, to poszukiwana od wczoraj 56-latka.

Ciało kobiety wyłowiono z Wisły. Tragiczny finał poszukiwań na Wiśle w okolicach Wyszogrodu (autor: OSP Wyszogród)

Akcja poszukiwacza na Wiśle w okolicach Wyszogrodu zakończona. Wyłowiono ciało poszukiwanej od wczoraj 56-latki.

Dryfujące na rzece ciało widział wczoraj wędkarz. Twierdził jednak, że był to mężczyzna.

- W Wyszogrodzie wyłowiono zwłoki. Niestety okazało się, że to zaginiona 56-latka. Funkcjonariusze nie wykluczają, że to właśnie te same zwłoki w dniu wczorajszym widział wędkarz - mówi Monika Jakubowska rzeczniczka płockiej policji.



Trwają czynności pod nadzorem prokuratora.

W akcji poszukiwawczej brali udział strażacy i policja, specjalistyczne łodzie i helikopter.

