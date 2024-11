Nie żyje policjant postrzelony podczas interwencji na Inżynierskiej w Warszawie RDC 23.11.2024 16:37 Nie żyje policjant postrzelony podczas interwencji na Inżynierskiej w Warszawie - poinformowała Komenda Stołeczna Policji. Funkcjonariusz został ranny wskutek użycia broni przez innego mundurowego. Służby wezwane zostały tam do agresywnego mężczyzny z maczetą.

Policjant postrzelony na Inżynierskiej w Warszawie nie przeżył - poinformowała KSP. Funkcjonariusz został ranny podczas interwencji. Służbowej broni użył inny mundurowy.

Jak mówi Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji, trwała długa walka o życie policjanta.

- Jest to dla nas wielka tragedia. Policjant, który brał w tym udział w zdarzeniu, został przetransportowany do szpitala, gdzie niestety zmarł. Policjanci z pewnością jeszcze na miejscu pracują, będą wyjaśniali okoliczności tego zdarzenia. Jest to dla nas wielki ból, wielka tragedia - dodaje.

Z ogromnym bólem i smutkiem przekazujemy informację o tragedii, do której doszło podczas dzisiejszej interwencji na ulicy Inżynierskiej na warszawskiej Pradze Północ.



W trakcie interwencji z broni służbowej ranny został jeden z biorących udział w akcji funkcjonariuszy.



Komisarz Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji powiedział, że do zdarzenia doszło, kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce w ramach interwencji.

- Interwencja związana była z awanturującym się mężczyzną. W trakcie interwencji policjant użył broni. Na tę chwilę to wszystko, co możemy powiedzieć - dodał Rutkowski.

Do zdarzenia doszło po godzinie 14:00.

„Dzisiaj około godziny 14-stej, na ulicy Inżynierskiej 6, na warszawskiej Pradze Północ, policjanci zostali wezwani na interwencję w związku z informacją o agresywnym mężczyźnie z maczetą w ręku. Podczas zatrzymania mężczyzny jeden z funkcjonariuszy użył broni służbowej na skutek czego ranny został policjant. Czynności w toku” - poinformowała.

Ulica Inżynierska była całkowicie zablokowana.

