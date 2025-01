Warszawskie pogotowie podsumowuje rok: 242 tys. interwencji, 3,6 mln kilometrów Adrian Pieczka 22.01.2025 21:21 Blisko 242 tys. razy warszawskie pogotowie wyjeżdżało na interwencje w ciągu 2024 roku. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie podsumowała zeszłoroczne działania. Nasze ambulansy przejechały ponad 3,6 miliona kilometrów – informuje rzecznik pogotowia Piotr Owczarski.

Karetka pogotowia, Warszawa (autor: RDC)

Warszawskie pogotowie podsumowuje swoje działania w minionym roku. Okazuje się, że niektóre z karetek, które wyjeżdżają do pacjentów, wzywane są nawet 16 razy w ciągu doby.

– To pokazuje, jak trudna jest nasza praca. Przytoczę jeszcze jedną bardzo ważną daną. Proszę sobie wyobrazić, że są zespoły ratownictwa medycznego w naszym rejonie operacyjnym, który składa się z 41 stacji wyczekiwania i 90 zespołów ratownictwa medycznego, które wyjeżdżają do pacjentów 16 razy na dobę. W tych 16 wyjazdach są udary, zawały, są wypadki – wylicza rzecznik.

W zeszłym roku dochodziło do wielu sytuacji niebezpiecznych dla samych ratowników. Osoby postronne coraz częściej atakują zespoły ratownictwa medycznego.

– To jest ogromny problem, ponieważ w 2024 roku takich napadów było 20. Mówimy o napadach zgłoszonych, natomiast jest cała masa napadów niezgłaszanych. Proszę sobie wyobrazić, że na stacji wyczekiwania w Śródmieściu do takich historii niebezpiecznych dochodzi praktycznie każdego dnia. I to jest niedopuszczalne. Podkreślam, ci ludzie muszą się skoncentrować na ratowaniu zdrowia i życia – mówi Piotr Owczarski.

W ubiegłym roku ponad 11 tysięcy razy ratownicy wyjeżdżali również do wezwań, w których na miejscu nie spotykali pacjenta. W tym roku 90 zespołów ratownictwa medycznego zostanie rozbudowanych o kolejne 12 ambulansów.

