Koniec zatorów tramwajowych na ul. Broniewskiego. Przystanek Park Olszyna zostanie wydłużony

Przystanek tramwajowy Park Olszyna zostanie wydłużony, żeby zapobiec korkom na torach. Obecnie platforma jest za krótka, żeby zmieścił się tam więcej niż jeden tramwaj. — W rejonie Parku Olszyna inaczej zostaną wymalowane pasy. Pas do lewoskrętu zostanie nieco skrócony, tak żeby zrobić miejsce pod wydłużenie naszego przystanku tramwajowego. Zakładamy, że nastąpi to do końca września. Prace te nie będą powodowały utrudnień — mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.