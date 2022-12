Park miniatur w centrum Warszawy zniszczony Jerzy Chodorek 01.12.2022 15:48 Atrakcja w centrum stolicy, Park Miniatur u zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej został zdewastowany. To makiety, które przedstawiają zabytki dawnej Warszawy. Większość eksponatów jest uszkodzona, tak samo ogrodzenie parku.

Park Miniatur w centrum Warszawy zniszczony (autor: Park Miniatur/Facebook)

- Nie mamy żadnego wsparcia ze strony urzędników - mówi inicjator powstania parku, Rafał Kunach. - Działka jest prywatna. Od miasta nie mogliśmy dostać żadnej lokalizacji, mimo, że cały czas od siedmiu lat się o to ubiegamy, miasto nie może wygospodarować dla nas nawet trzystu metrów - tłumaczy.

W sprawę zaangażowali się też miejscy przewodnicy.

- Apelujemy do miasta o wsparcie - dodaje prezes warszawskiego oddziału PTTK, Monika Nowicka. - To co zostało wymaga absolutnie kompletnego remontu, co wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. Dla nas najważnejsze byłoby znalezienie miejsca. Może jakaś osoba prywatna by się zgodziła, żeby to gdzieś przenieść - podkreśla.

Wśród eksponatów są m.in. Pałac Saski, Pałac Kronenberga, Pałac Lubomirskich czy Teatr Letni.

Posłuchaj całej audycji: Zdewastowany warszawski Park Miniatur

