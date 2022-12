Osiedle Muranów w rejestrze zabytków? Tego chce burmistrz i mieszkańcy Mariusz Niedźwiecki 16.12.2022 08:23 Władze Woli chcą wpisania do rejestru zabytków osiedla Muranów Południowy. Ma to uchronić to miejsce przed jego dalszą zabudową.

Muranów Południowy zabytkowy? (autor: SOS dla podwórek na Muranowie)

Choć osiedle Muranów Południowy znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, według dzielnicy to nie gwarantuje mu właściwej opieki. Potrzebny jest wpis do rejestru wojewódzkiego konserwatora.

Z takim apelem zwrócił się burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. – Osiedle na pewno jest wyjątkowe, powstało na gruzach getta i bezwzględnie wymaga ochrony. Taka zresztą była doktryna Stołecznego Konserwatora Zabytków, gdy obowiązywała umowa między wojewodą a miastem stołecznym Warszawa i to konserwator odpowiadał za ochronę tego obszaru – mówi burmistrz.

Ta sytuacja zmieniła się jednak w 2017 roku. Od tego czasu formalnie zdanie SKZ w sprawie Muranowa nie może być brane pod uwagę w postępowaniach o udzielenie pozwolenia na budowę. – Wtedy wojewoda zmienił właściwość konserwatorską na rzecz mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, w związku z czym potrzebna jest ściślejsza ochrona – powiedział Strzałkowski.

Od lat władze dzielnicy, najpierw poprzez wprowadzenie ograniczeń w parkowaniu, a teraz przez usuwanie nadmiaru utwardzonej nawierzchni na podwórkach, przywracają osiedlu dawny charakter.

– Potrzebny jest jednak kolejny krok, który uchroni odzyskane przestrzenie przed zabudową, a co za tym idzie zamysł architekta – zaznaczył Strzałkowski. – Jak ważne jest to, o co starają się władze dzielnicy, wiedzą mieszkańcy Osiedla Muranów Północny, które do dziś uchodzi za jedno z najlepszych miejsc do mieszkania w stolicy – dodał.

Osiedle Muranów Południowy powstało pod koniec lat 40. Zostało zaprojektowane przez prof. Bohdana Lacherta – jednego z ważniejszych twórców architektury awangardowej.

Idea zakładała pozostawienie gruzów warszawskiego getta i wzniesieniu na nich zespołów budynków sytuowanych w luźnej modernistycznej zabudowie. – Znakiem rozpoznawczym tego projektu była uporządkowana zabudowa tworząca całość z zielonymi podwórkami – powiedział Strzałkowski.

