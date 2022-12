Odkrycie na Pradze-Południe - odnaleziono tablicę Tchorka Katarzyna Boguniecka 08.12.2022 10:46 O sensacyjnym odkryciu poinformowali badacze ze Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego Triglav. Na Pradze-Południe odnaleźli jedną z pamiątkowych tablic autorstwa Karola Tchorka. Upamiętnia ona egzekucję 50 Polaków, która miała miejsce 17 listopada 1943 roku.

Odnaleziono tablicę Tchorka (autor: Triglav - Stowarzyszenie Historyczno Badawcze/FB)

Wiceprezes Triglava Piotr Duda powiedział, że jeden z członków stowarzyszenia zauważył kawałek tablicy Tchorka na opuszczonej posesji na Pradze-Południe.

"Zaczęliśmy się zastanawiać, skąd ona tam się wzięła. Pojawiły się domysły, że może pochodzi z Ochoty – spod Dworca Zachodniego albo z Pragi, gdzie na ulicy Białołęckiej też było miejsce egzekucji. Zgłosiliśmy to do mazowieckiego konserwatora zabytków i czekamy na odpowiedź. Sprawdziliśmy dostępne inwentarze tych tablic i nigdzie ona nie występuje w tej lokalizacji, w której została odnaleziona. Pytanie, czy jest to jej pierwotne umiejscowienie i rzeczywiście jest to miejsce egzekucji z ulicy Białołęckiej, czy później przez rozbudowę infrastruktury została tam przeniesiona" - powiedział Piotr Duda.

Stowarzyszenie czeka na interwencję konserwatora zabytków.

Dwa możliwe miejsca egzekucji

Badacze zaznaczają, że upamiętnienie pasuje do dwóch miejsc egzekucji, które były dokonane w latach 1943-1944 w okresie rządów Franza Kutschery. Pierwsza z nich miała miejsce 17 listopada 1943 przy ul. Kopińskiej koło nasypu kolejowego przy Dworcu Zachodnim - rozstrzelano w tym miejscu kilkudziesięciu więźniów Pawiaka. Druga egzekucja miała miejsce również 17 listopada 1943 roku, przy ul. Białołęckiej na Pradze. W niemieckim obwieszczeniu podano nazwiska 43 rozstrzelanych.

Tablice powstały w 1949 roku w efekcie konkursu ogłoszonego przez SARP. Stworzone zostały na podstawie projektu Karola Tchorka i upamiętniają będące w Warszawie miejsca walk i męczeństwa z czasów II wojny światowej.

