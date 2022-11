Nowy pociąg metra zaczyna testy. Do Warszawy trafiła piąta Škoda Varsovia Cyryl Skiba 22.11.2022 08:44 Do Warszawy przyjechał właśnie piąty pociąg metra Škoda Varsovia. Teraz przejdzie szereg testów. Na obu liniach metra jeżdżą już trzy nowe składy, a do końca listopada pasażerów będzie wozić kolejny.

Nowy pociąg metra zaczyna testy. Do Warszawy trafiła piąta Škoda Varsovia (autor: UM Warszawa)

Skład, który właśnie trafił do zajezdni na Kabatach, zostanie teraz doposażony w elektrowozowni, zostaną w nim zainstalowane urządzenia i elementy, które były zdemontowane na czas transportu torami kolejowymi. Następnie nowa Škoda przejdzie testy i odbiory, które są niezbędne, by mogła wozić pasażerów. Pojazd sprawdzany będzie na torze prób na Kabatach, a także w tunelach – zarówno podczas nocnych przerw, jak i za dnia – w czasie normalnego ruchu pasażerskiego.

Pracownicy Metra i Škody przetestują m.in. system łączności z dyżurnymi ruchu. Sprawdzą też systemy hamowania oraz działanie drzwi. Wagony przeglądane są również pod kątem wyposażenia np. w gaśnice.

To piąty skład, który przyjechał do Warszawy, a jeszcze przed świętami producent planuje dostarczyć do stolicy szósty pojazd. Ostatni z 37 zamówionych ma dotrzeć do Warszawy pod koniec przyszłego roku.

Każdy pociąg – liczący 6 wagonów – może pomieścić do 1500 osób.

Czytaj też: Pięćdziesiąty tramwaj Hyundai już w Warszawie. Na których liniach spotkamy „Varsolino”?