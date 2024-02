Duże utrudnienia na Chomiczówce w związku z biegami RDC 11.02.2024 09:08 W niedzielę odbędą się dwie imprezy – 41. Bieg Chomiczówki oraz 17. Bieg o Puchar Bielan. Organizacja zmagań będzie się wiązała z zamknięciem ulic na Chomiczówce. Przez kilka godzin autobusy miejskie będą kursowały na tym osiedlu objazdami - poinformował stołeczny ratusz.

XVI Bieg o Puchar Bielan (autor: Warszawski Transport Publiczny)

Biegacze wystartują z ulicy Conrada – nieopodal skrzyżowania z ulicą Nerudy. Finiszować będą na terenie TKKF Chomiczówka – właśnie przy ulicy Nerudy 1.

Jako pierwsi o godzinie 10, na trasę wyruszą uczestnicy 17. Biegu o Puchar Bielan

Trasa ma 5 kilometrów i będzie prowadziła ulicami: Conrada, Bogusławskiego, Kwitnącą, Głowackiego, Żółwią, Mistrzowską, Brązowniczą, Conrada (chodnikiem po północnej stronie ulicy), Dąbrowskiej, Bajana, Renesansową i Aspekt – do drogi wewnętrznej prowadzącej do TKKF Chomiczówka.

Godzinę później - o 11 - na starcie pojawią się zawodnicy biorący udział w 41. Biegu Chomiczówki

15-kilometrowa trasa została poprowadzona ulicami: Conrada, Bogusławskiego, Kwitnącą, Księżycową (nawrót na pętli autobusowej Fort Wawrzyszew), Kwitnącą, Głowackiego, Żółwią, Mistrzowską, Kluczową, Sieciechowską, Brązowniczą (zawrotka), Conrada (chodnikiem po północnej stronie ulicy), Dąbrowskiej, Bajana i Renesansową. Nim zawodnicy dotrą do mety, przebiegną dwie takie pętle.

Na godzinę przed startem pierwszego z biegów, czyli o godzinie 9, zostaną zamknięte ulice na trasie rywalizacji, w tym fragment ulicy Conrada – od ulicy Wólczyńskiej (z możliwością wjazdu na stację benzynową) do pętli autobusowej Chomiczówka. Drogi zostaną otwarte po zakończeniu biegów – nie później niż o godzinie 15. Na najważniejszych skrzyżowaniach nad bezpieczeństwem ruchu będą czuwali policjanci.

W niedzielę na wyłączonym z ruchu fragmencie ulicy Conrada będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania – także na wyznaczonych miejscach postojowych. Podobne ograniczenia zostaną wprowadzone na niektórych odcinkach ulicy Brązowniczej, a także na części miejsc parkingowych przed siedzibą TKKF "Chomiczówka" przy ulicy Nerudy 1.

Dla mieszkańców osiedla oraz biegaczy zostaną udostępnione parkingi przy supermarketach i galeriach handlowych od godziny 21 w sobotę 10 lutego do godziny 17 w niedzielę 11 lutego przy ulicy Aspekt 79 – wyłącznie miejsca na poziomie 0; od godziny 22.30 w sobotę do godziny 22 w niedzielę, przy ulicy Conrada 1 oraz Kasprowicza 114; a w niedzielę do godziny 15 przy ulicy Powstańców Śląskich 124 – główny parking, przeznaczony dla biegaczy.

"Uczestnicy obu biegów proszeni są o niewjeżdżanie w dniu imprezy na teren osiedla Chomiczówka i parkowanie aut tylko na wyznaczonych parkingach" - zaapelował ratusz.

W dniu zawodów, czyli od godziny 9 do 15, autobusy linii 114, 116 i 409 będą kierowane na objazdy. W tych godzinach kursowanie linii 203 zostanie zawieszone. Linie 114 oraz 409 – w obu kierunkach – będą kursowały aleją Reymonta i ulicą Wólczyńską. Autobusy 116 z ulicy Żeromskiego skręcą w aleję Reymonta, a następnie w Conrada, by w ten sposób dojechać do pętli Chomiczówka.

Organizatorem zawodów jest dzielnica Bielany, a współorganizatorem Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka".

