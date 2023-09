Jutro Narodowe Czytanie. W. Kolarski w RDC: To wielka promocja polskiej literatury

To będzie wielka kampania promująca klasykę polskiej literatury – jutro cała Polska będzie czytała „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Przed nami 12. edycja Narodowego Czytania. – To najbardziej znana powieść pisarki, która jest bardzo aktualna we współczesnych czasach – mówił w „Poranku RDC” sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.