Trzy kilogramy narkotyków w mieszkaniu. 22-latek z Pragi z zarzutami Cyryl Skiba 08.02.2024 17:52 Zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych usłyszał 22-latek z warszawskiej Pragi. Mężczyzna w swoim mieszkaniu ukrywał m.in. klefedron i marihuanę. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Narkotyki na Pradze (autor: KRP VI)

Trzy kilogramy narkotyków znaleźli w mieszkaniu 22-latka policjanci z warszawskiej Białołęki.

Policjanci ustalili, że podejrzewany wówczas mężczyzna pojawi się w rejonie ulicy Modlińskiej. Uwagę skupili na pasażerze, który wysiadł z toyoty i ruszył w kierunku bloku mieszkalnego. Tuż przy wejściu policjanci pokazali mu swoje legitymacje.

– Mężczyzna odruchowo zaczął przyciskać do siebie papierową torbę i próbował uciec. Kryminalni założyli mu kajdanki i skontrolowali go. W torbie, którą 22-latek tak mocno chronił, znaleźli worek z beżową substancją. Zabezpieczyli też przy nim dwa telefony komórkowe i 1000 złotych. Mężczyzna nie chciał powiedzieć, gdzie mieszka. Jednak policjanci bez trudu to ustalili. Przejechali z nim na Pragę Północ i przeszukali wytypowane mieszkanie. Znaleźli w nim woreczki foliowe, opakowania i pojemniki z różnymi substancjami i płynami – relacjonuje Paulina Onyszko z praskiej policji.

22-latek został przewieziony do aresztu, a zabezpieczone w jego mieszkaniu substancje przekazano policyjnemu technikowi, który zważył je i wstępnie określił ich skład.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ. Mężczyźnie postawiono zarzut za posiadanie znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych w postaci marihuany i klefedronu.

Wobec 22-latka zastosowano policyjny dozór i poręczenie majątkowe w kwocie 50 000 złotych. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

