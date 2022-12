Napływ uchodźców wyzwaniem dla rynku pracy. Jak poradziła sobie Warszawa? Adam Abramiuk 29.12.2022 18:09 Napływ uchodźców z Ukrainy - to największe wyzwanie, przed jakim stanął rynek pracy. Czy Warszawa sobie z nim poradziła? W Radiu dla Ciebie podsumowujemy mijający rok 2022.

Napływ uchodźców wyzwaniem dla rynku pracy. Jak poradziła sobie Warszawa? (autor: UM Warszawa)

- W Warszawie, mimo wyzwania, rynek zatrudnienia był stabilny - mówi dyrektor powiatowego urzędu pracy Monika Fedorczuk. - To, co jest dużą zmianą, w stosunku do lat ubiegłych, to jest bardzo duży napływ pracowników cudzoziemskich. Są to głównie uchodźcy z Ukrainy. Jak patrzyłam przed chwilą na dane, no to od, powiedzmy, początku marca, mamy zarejestrowanych około 85 tys. podjęć pracy przez uchodźców z Ukrainy - wyjaśnia.



Od połowy marca w Warszawie działał punkt poradnictwa pracy dla uchodźców z Ukrainy. Okazał się sukcesem.

- Ofert było naprawdę wiele, jednak nie zawsze trafnych - dodaje Fedorczuk. - Pracodawcy poszukują do takich prac typowo męskich, czyli do prac w transporcie, kierowców ciężarówek, kierowców autobusów, do pracy w budowlance. Poszukują do prac magazynowych. Ta grupa uchodźców, z którą mamy do czynienia, to są przede wszystkim kobiety z wyższym wykształceniem, które po prostu nie mają kompetencji do tego, żeby być kierowcą. Ale też nie mają takiego pomysłu na siebie - mówi.



Wyzwaniem dla pracodawców i pracowników z Ukrainy była jednak bariera językowa.

- W wielu przypadkach udało się ją pokonać - zaznacza Fedorczuk. - W samym urzędzie pracy przeszkoliliśmy na poziomie podstawowym ponad tysiąc osób. Około 100 osób przeszkoliliśmy na poziomie wyższym. Natomiast kurs języka polskiego prowadził Uniwersytet Warszawski, prowadziły organizacje pozarządowe. Często też pracodawcy, szczególnie ci więksi, którzy chcieli zatrudnić pracowników z Ukrainy. Organizowali te kursy w swoim zakresie - tłumaczy.





Jeżeli chodzi o poziom bezrobocia, w tym roku był on stabilny.

- Warszawa ma bardzo niskie bezrobocie. Jak sobie zajrzymy do jakiegokolwiek podręcznika ekonomii, to tam zawsze jest napisane, że bezrobocie na poziomie 2-4 procent traktuje się, że tak powiem, jako bezrobocie naturalne. Warszawa ma bardzo niskie bezrobocie. Ono w porównaniu z ubiegłymi latami spadło - wskazuje dyrektorka.





Stopa bezrobocia w Warszawie w tym roku utrzymuje się na poziomie 1,5 proc.

