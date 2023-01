Mniej pięniedzy z kontraktu dla Szpitala Praskiego? NFZ uspokaja Mariusz Niedźwiecki 13.01.2023 18:59 Raczej bez obaw o finanse Szpitala Praskiego w Warszawie. Tak zapewnia nas Narodowy Fundusz Zdrowia. Stołeczny ratusz alarmował, że Szpital Praski może dostać w tym roku mniej pieniędzy z NFZ. Wszystko przez to, że placówka nie wypełniła całego kontraktu w 2022 roku, a wysokość świadczeń w nowym roku jest od tego uzależniona.

Szpital Praski (autor: Adrian Grycuk/Wikimedia Commons)

Wszystko przez to, że przez kilka miesięcy szpital był w całości covidowym - mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

- Prawie wszystkie szpitale mają nadwykonania, jest jeden wyjątek na tej mapie. To jest Szpital Praski. Ale przypomnę, że Szpital Praski do końca marca był szpitalem w zasadzie jednoimiennym, szpitalem covidowym, więc nie mógł wykonywać kontraktu. Przyjmował pacjentów covidowych. To trwało do początku kwietnia - mówi Renata Kaznowska.





A później nie wystarczyło już czasu, żeby zrealizować kontrakt.

- Jeszcze w styczniu wartość kontraktu będzie ponownie przeliczona- zapewnia Piotr Kalinowski z mazowieckiego oddziału NFZ i zaznacza, że kontrakt z placówką został podpisany w grudniu. - Wszystko będzie obliczone na podstawie tych przepisów, które są w rozporządzeniu ministra zdrowia. Niedługo będą przeliczone punkty po nowych stawkach, zobaczymy wtedy, jak to wszystko będzie wyglądać - uspokaja Piotr Kalinowski.

Nowa stawka jest podwyższona do 1,62 zł za punkt.

