Mieszkania w stolicy. Czy przeciętnego Warszawiaka na nie stać? Jerzy Chodorek 24.11.2024 12:31 Warszawscy aktywiści podnoszą alarm w kwestii cen mieszkań w stolicy. Jak wskazują, przeciętny mieszkaniec stolicy nie będzie miał szans, żeby kupić sobie lokal na własność. Średnia cena metra kwadratowego w Warszawie to obecnie około 18 tysięcy złotych. Władze miasta podkreślają jednak, że dla uboższych osób także powstają nowe mieszkania.

Warszawiaków nie stać na mieszkania? (autor: RDC)

Przeciętny Warszawiak nie będzie miał szans, żeby kupić sobie mieszkanie - alarmują miejsce aktywiści z Miasto Jest Nasze. Wskazują, że mimo, że w Warszawie średnie zarobki są najwyższe, ceny mieszkań galopują na tyle szybko, że nie każdy będzie mógł sobie na nie pozwolić.

- Jesteśmy w czołówce najdroższych miast Unii Europejskiej - mówił w Polskim Radiu RDC Mikołaj Paja ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. - Nawet jeżeli sobie to przeliczymy na średnie wynagrodzenie w Warszawie, które jest, jak wszyscy doskonale wiemy, dużo wyższe niż skalik w kraju, no to wciąż wychodzi na to, że tego przeciętnego warszawiaka po prostu absolutnie, absolutnie nie stać na zakup mieszkania, a przynajmniej na zakup czegoś innego niż takiej mikro kawalerki - podkreślał.

Radny Warszawy z Koalicji Obywatelskiej Paweł Lech odpowiedział, że miasto ma ofertę także dla mniej zamożnych Warszawiaków.

- Około 3 tysięcy mieszkań jest w tej chwili na różnym etapie budowy. W dwóch spółkach miejskich, które się nazywają TBS Południe, TBS Północ. Rada Warszawy właściwie na każdym swoim posiedzeniu przeznacza kolejne środki na kolejne lokalizacje nowych budynków - podkreśla.

Według raportu Miasto Jest Nasze "Z deszczu pod rynek. W pułapce kryzysu mieszkaniowego" ponad połowa młodych ludzi między 18 a 34 rokiem życia mieszka z rodzicami.

Z dokumentu można także wyczytać, że ok. 40 proc. Polaków wpada w tzw. lukę czynszową - zarabia powyżej kryteriów kwalifikujących do lokalu komunalnego, jednak zbyt mało na nabycie mieszkania na własność.

